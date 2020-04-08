Есть такая психологическая защита, которая лежит глубоко в подсознании людей с самой древности: успокаивать себя ожиданиями, что все тяжелое завершится, определяя это для себя конкретными сроками. Вам наверняка знакомы такие фразы: «Доживем до лета, а там...», «Подождем пару недель, и все изменится», «Ну к праздникам-то точно все будет хорошо». Мы определяем себе границы, на которые не оказываем влияния, но обозначаем их все равно для самоуспокоения.



Увы, но это часто действует не самым благоприятным образом. Включая внутри режим ожидания того времени, когда все будет хорошо, мы перестаем жить. Становимся менее внимательны к происходящему, живем вполсилы, теряем энергию и даже самые простые и нужные дела откладываем — не из-за лени, а от того, что перестаем видеть в них смысл. И ставим себе плохо осязаемую цель, что там, в том хорошем будущем, наконец-то начнем жить.



Еще Виктор Франкл, величайший ученый и психолог, описывая свой опыт нахождения в концлагере, подчеркивал этот момент опасного ожидания. Люди, которые ставили себе для облегчения восприятия тяжелой обстановки определенное время старта для изменений в своей жизни, привязывая его к каким-то конкретным датам или событиям, когда они случались и ничего из ожидаемого не происходило, заболевали или теряли полностью душевные силы, поддаваясь отчаянию.

