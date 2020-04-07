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В Брянске несколько десятков прихожан заразились коронавирусом

Местные власти закрыли церковь и нашли еще 300 контактировавших. Всех тестируют

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Далеко не все пожелали изолироваться и сократить социальные контакты. В Брянске это привело к массовому заражению

Далеко не все пожелали изолироваться и сократить социальные контакты. В Брянске это привело к массовому заражению

Брянская область метит в регионы-лидеры по числу зараженных коронавирусом: местный губернатор Александр Богомаз объявил, что из 56 человек с официально подтвержденным диагнозом двое — прихожане евангельской церкви «Пробуждение» и еще 47 контактировавших с ними.

Известно, что зараженные вернулись из Испании и нарушили режим изоляции. За это время они успели встретиться более чем с 300 людьми. Всех контактировавших уже установили и поместили под наблюдение. Предварительно положительный результат на коронавирус у 33 человек.

— Проведена большая работа, <...> обследовано более 300 контактных. <...> Наши медицинские учреждения работают в штатном режиме, оказывают всяческую помощь, на сегодня все, кто находится в больнице, чувствуют себя удовлетворительно. И как хорошая новость — сегодня-завтра двое будут выписаны, — сказал Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия-24».

3 апреля суд Брянска приостановил деятельность «Пробуждения» на 90 дней, сообщает ТАСС. Община признана виновной в нарушении санитарного законодательства.

Напомним, что недавно коронавирус обнаружили у трех священников Московской епархии, симптомы выявлены еще у двух человек. РПЦ хоть и рекомендовала верующим молиться дома, однако храмы до сих пор принимают людей. Например, вот так в Екатеринбурге сегодня отметили Благовещение: десятки человек собрались на ступеньках храма, чтобы отпустить в небо птиц.

Между верующими явно нет дистанции в 1,5 метра

Между верующими явно нет дистанции в 1,5 метра

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