В России за сутки выявили еще 954 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 954 случая коронавируса, за всё время болезнь диагностировали у 6343 человек. 406 выздоровели (плюс 51 человек за сутки), 47 человек скончались (за сутки — двое, это жители Коми и Подмосковья), сообщает оперативный штаб. К регионам, пораженным пандемией, добавились Карачаево-Черкесия и Карелия. На данный момент официально коронавирус не зафиксирован в Тыве, Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Республике Алтай.

