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Тема дня 658 новых случаев коронавируса за сутки в России
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В России 658 новых случаев коронавируса. И две смерти

Последние данные о пандемии от федерального оперативного штаба

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Более миллиона человек на планете заразились коронавирусом

Более миллиона человек на планете заразились коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 658 случаев коронавируса в 14 регионах. 22 человека выздоровели, 2 погибли. Общее число зараженных, по данным на 5 апреля, составило 5389 человек. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.

В мире, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 1,2 млн человек, прирост за сутки — 93 тысячи. 266,5 тысячи человек выздоровели, 61 тысяча погибли. Лидером остаются США, по данным Университета Хопкинса, в Штатах более 290 тысяч подтвержденных случаев нового вируса. На втором месте Испания (130,7 тысячи), на третьем — Италия (124,6 тысячи). В Китае, откуда началась пандемия, за все время зафиксировано 82,5 тысячи случаев заражения. 76,9 тысячи человек уже выздоровели.

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