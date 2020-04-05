В России 658 новых случаев коронавируса. И две смерти

В мире, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 1,2 млн человек, прирост за сутки — 93 тысячи. 266,5 тысячи человек выздоровели, 61 тысяча погибли. Лидером остаются США, по данным Университета Хопкинса, в Штатах более 290 тысяч подтвержденных случаев нового вируса. На втором месте Испания (130,7 тысячи), на третьем — Италия (124,6 тысячи). В Китае, откуда началась пандемия, за все время зафиксировано 82,5 тысячи случаев заражения. 76,9 тысячи человек уже выздоровели.