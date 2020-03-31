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Прибытие «Эшелона Победы» <a href="https://76.ru/text/gorod/69061612/" target="_blank" class="_">планировали на 2 апреля</a>

Прибытие «Эшелона Победы» планировали на 2 апреля

В Ярославле городские власти сообщили, что партиотическое мероприятие с прибытием «Эшелона Победы» могут перенести из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

— Пока никто никуда не едет, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Мероприятие федерального уровня, поэтому ждём информации от организаторов.

Ранее появилось сообщение, что из-за прибытия «Эшелона Победы» в районе привокзальной площади у Ярославля-Главного планируют перекрывать дорогу. В мэрии пообещали, что как только будет точная информация о проведении или переносе патриотической акции на железнодорожной платформе, они сразу же сообщат эту информацию.

По последним данным, в Ярославской области находятся три человека, у которых официально подтверждено заболевание коронавирусом. Два пациента находятся в областной инфекционной больнице, один — в Ростовской ЦРБ.

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Эшелон Победы75-летие Победыкоронавирус
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