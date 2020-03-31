В Ярославле городские власти сообщили, что партиотическое мероприятие с прибытием «Эшелона Победы» могут перенести из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.



— Пока никто никуда не едет, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Мероприятие федерального уровня, поэтому ждём информации от организаторов.



Ранее появилось сообщение, что из-за прибытия «Эшелона Победы» в районе привокзальной площади у Ярославля-Главного планируют перекрывать дорогу. В мэрии пообещали, что как только будет точная информация о проведении или переносе патриотической акции на железнодорожной платформе, они сразу же сообщат эту информацию.

