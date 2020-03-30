В московской больнице скончались ещё четыре человека, которые были заражены коронавирусом. Погибшим — от 76 до 86 лет.



Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, все они страдали хроническими заболеваниями.

— Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Также среди сопутствующих заболеваний — хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое из них страдали сахарным диабетом, — сообщает оперативный штаб.

