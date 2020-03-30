В московской больнице скончались ещё четыре человека, которые были заражены коронавирусом. Погибшим — от 76 до 86 лет.
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, все они страдали хроническими заболеваниями.
— Все пациенты имели хронические заболевания, в частности сердечно-сосудистые. Также среди сопутствующих заболеваний — хронический пиелонефрит, бронхиальная астма, хроническая ишемия мозга. Двое из них страдали сахарным диабетом, — сообщает оперативный штаб.
Известно также, что двое из погибших находились на искусственной вентиляции легких.
Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции всем москвичам.
Напомним, что незадолго до этого первый случай смерти пациента с коронавирусом был зарегистрирован в Подмосковье. О первых скончавшихся носителях коронавируса стало известно 25 марта, на сегодняшний день их уже 17. Всего, по последним данным, в России коронавирус диагностирован у 1836 человек, 302 новых случая за сутки.
Мы анализировали, кто чаще всего становится жертвами нового вируса. Чаще всего это пенсионеры и люди, страдающие хроническими заболеваниями.
Режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса уже введён в Москве и Санкт-Петербурге. Также на карантин также посажены жители Калининградской, Рязанской, Вологодской, Волгоградской, Липецкой, Астраханской, Свердловской, Архангельской, Новгородской и Нижегородской областей, Адыгеи. В Тюменской области тоже ввели особые меры в связи с коронавирусом, но помягче: местным жителям только запретили гулять в общественных местах и приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра.