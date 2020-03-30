Подписчики накинулись на известную модель Дарью Коновалову за то, что она, приехав в Москву из Куршавеля в начале марта, нарушила карантин и отправилась на показ.
— Зачем ты вышла, не отсидев карантин, на публику? — написала в комментариях под фото Дарьи в инстаграме Алёна Журавлёва. — Ничего святого нет! Ездят, понтуются сначала, типа денег много по Куршавелям, а потом в свет выходят. Карантин никто не отменял вам. Ходите, заражаете обычных людей, кто сидит в Москве и не выезжает. Позор!
Дарья Коновалова ответила разгневанным подписчикам, что вышла из дома лишь раз на показ своей дочери.
— Из-за посещения показа собственного ребёнка, где помимо меня было ещё немало людей, вернувшихся из Европы, до мэрского указа о карантине я стала козлом отпущения! — написала модель. — Так вот, на карантин в Москве и в мире забрали людей, которые были подозреваемыми в контакте с инфицированными, летели одним рейсом с больными или находились на одном лайнере или по прибытии из Европы у человека симптомы ОРВИ. Я взрослый здравомыслящий человек, который, понимая ответственность, не приехал бы на премьеру, а для начала — к своим детям и близким, понимая существование риска или угрозы! В Куршавеле я была 5 дней, в инстаграме все посты я делаю с запозданием. Моя дочь Софи оставалась дома, в Москве. Мы прилетели 1 марта. Я летела из Женевы, на тот момент в Швейцарии было 20–30 случаев заражения на 8,5 миллиона населения и во Франции около 100 случаев на 67 миллионов населения. Если бы правительство России считало, что пассажиры моего рейса несут угрозу, контактировали с больными, нас бы в принудительном порядке забрали бы на карантин (и не домашний) и брали бы анализы на коронавирус, как поступили с несколькими рейсами из Италии. Я же вернулась в Москву с постановлением Собянина о добровольном карантине.
Не опаснее ли московское метро, чем Альпы? Может, и вы все сейчас перестанете работать и засядете дома!? Умерший на днях мужчина, приехавший из Италии с коронавирусом, переносил болезнь на ногах и ездил общественным транспортом! Сейчас, разумеется, я не буду летать в Европу, где столько случаев, но, люди, опомнитесь! Всё развилось за неделю, как раз за время моего домашнего «карантина»!
После того, как в столице ввели режим обязательной самоизоляции для всех, уже сама Дарья начала возмущаться безответственностью москвичей.
— Нарушив карантин 1 раз, через неделю по работе я вызвала на себя гнев населения России за свою безответственность, — поделилась с подписчиками модель. — Меня проклинали, желали мне болезни и смерти! Во Франции на тот момент было 100 официальных случаев инфицирования. В России на сегодня 1500 только официальных. И что же делаете все вы? Все вы «умные» злобные комментаторы, жарите свинину, гуляете, едете в гости. Это тогда, когда в Москве почти официально полный карантин. Тогда, когда вам ваши работодатели за свой счёт дали неделю на то, чтобы вы сидели дома. Ну и теперь официально москвичам запрещают находиться на улице без специального пропуска. Жалко, что из-за идиотов ужесточают меры для всех.
До этого девушка очень переживала, что из-за коронавируса не сможет летать в Америку. Дарья живет на две страны: Россию и США. Как-то, вернувшись из Штатов на родину, она сравнила Москву с Чернобылем.