Подписчики накинулись на известную модель Дарью Коновалову за то, что она, приехав в Москву из Куршавеля в начале марта, нарушила карантин и отправилась на показ.



— Зачем ты вышла, не отсидев карантин, на публику? — написала в комментариях под фото Дарьи в инстаграме Алёна Журавлёва. — Ничего святого нет! Ездят, понтуются сначала, типа денег много по Куршавелям, а потом в свет выходят. Карантин никто не отменял вам. Ходите, заражаете обычных людей, кто сидит в Москве и не выезжает. Позор!



Дарья Коновалова ответила разгневанным подписчикам, что вышла из дома лишь раз на показ своей дочери.

