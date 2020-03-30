За минувшие выходные, 28 и 29 марта, появилась информация о новых заболевших:
- выявили коронавирус у ярославца;
- выяснилось, что на даче в Переславском районе жил москвич с уже подтвержденным диагнозом;
- вечером в воскресенье стало известно, что положительный результат дал тест, сделанный старшим тренером «Локомотива» Майклом Пелино;
- в торговых центрах работают только магазины с товарами первой необходимости;
- с 28 марта приостановлено бронирование санаториев, баз и центров отдыха.
Как будем жить с сегодняшнего дня — коротко все изменения.