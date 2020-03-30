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Тема дня Нерабочая неделя: как будем жить
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Выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За минувшие выходные, 28 и 29 марта, появилась информация о новых заболевших:

Как будем жить с сегодняшнего дня — коротко все изменения.

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