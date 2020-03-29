Каждый третий пациент с коронавирусом на ИВЛ — младше 40 лет

— На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран, — заявили в оперштабе, подчеркнув, что коронавирусом могут заразиться люди независимо от возраста.



Эти данные также подтверждают и то, что предсказать ход болезни у конкретного человека невозможно.



За последние сутки в России зафиксированы 270 случаев коронавируса. Общее число заболевших — 1534, 64 человека выздоровели, 8 — погибли.

