Каждый третий пациент с коронавирусом на ИВЛ — младше 40 лет

Московский штаб проанализировал, какие пациенты с коронавирусом попадают чаще всего. Напомним, что именно столица сейчас — лидер по числу зараженных. По последним данным, с подтвержденным диагнозом в больницах находятся 1014 человек. 46% от всего числа заболевших — это люди в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте — молодежь от 18 до 34 лет, их 33,5%. Люди в возрасте от 65 лет — всего 15%, еще 5,5% — это дети. Маленькие пациенты в большинстве случаев переносят инфекцию легко, но могут оставаться носителями вируса.
— На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран, — заявили в оперштабе, подчеркнув, что коронавирусом могут заразиться люди независимо от возраста.
Эти данные также подтверждают и то, что предсказать ход болезни у конкретного человека невозможно.
За последние сутки в России зафиксированы 270 случаев коронавируса. Общее число заболевших — 1534, 64 человека выздоровели, 8 — погибли.