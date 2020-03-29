Во-вторых, мероприятия по карантину и самоизоляции в России начались примерно полторы недели назад +/- несколько дней, и распространялся он на приехавших из следующих стран: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания. Значит, даже если бы Ирина Карловна хотела уйти на самоизоляцию, ее бы руководство просто не отпустило.



В-третьих, хотелось бы добавить и напомнить, что разглашение персональных данных пациентов (их ФИО и прочее) — это нарушение закона. «Законодательство запрещает предоставлять третьим лицам и распространять персональные данные без согласия пациента (ст. 7 Закона № 152-ФЗ).»



— Обращаемся ко всем тем, кто пишет в комментариях всякие гадости типа «в тюрьму и т.д.». Вы не знаете ситуации, а уже оскорбляете человека. Ирина Карловна для нашей области сделала намного больше, чем большая часть нашего населения вместе взятые. Возможно, именно она спасла вашего ребенка или спасет его, никто не знает как получится, — пишут в защиту Ирины Ашеровой. — Но сейчас из-за всей «грязи», которая обрушилась на нее, ее могут отстранить от работы, при всем при этом дети, которые нуждаются в ее помощи, останутся без адекватного лечения. Ирина Карловна является экспертом в лечении детских пульмонологических заболеваний, особенно, муковисцидоза. Если из-за этой явно специально организованной травли СМИ она будет лишена работы, то также лишатся помощи и многие дети, страдающие от хронических заболеваний. Прежде чем писать негативные комментарии, посмотрите на себя в первую очередь. Предполагаем, что многие из вас сейчас не сидят дома, а наслаждаются теплой погодой и наличием свободного времени на шоппинг, несмотря на карантин! Давайте защитим нашу Ирину Карловну от всего бреда, который обрушился на нее.