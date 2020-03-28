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Пока от коронавируса скончались 4 пациента

Пока от коронавируса скончались 4 пациента

В Санкт-Петербурге умер зараженный коронавирусом пациент. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

— Буквально сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткинской, — заявил губернатор Александр Беглов журналистам 28 марта. — У него был диагностирован [коронавирус], но причина и следствие будут определены после вскрытия. Он приехал первого числа, и определили только после 19 дней. То есть вирус живет не 14 дней, а до 28 дней, и только тогда может проявиться.

Ранее сообщалось, что пациент с коронавирусом умер в Оренбурге. Точная причина его смерти также пока не известна. По данным Роспотребнадзора, именно от коронавирусной инфекции на сегодняшний день в России умерли 4 человека.

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коронавирусздоровьесмерть
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