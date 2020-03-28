Мне страшно из-за коронавируса. Что делать? 5 лайфхаков, как избавиться от страха

Что с этим делать? Несколько зафиксированных мной лайфхаков на тему «как бороться со страхом». Обобщаю для себя, но мало ли кому пригодится.



1. Здесь и сейчас



Страх — эмоция, направленная в будущее. Тот, кто боится, зачастую живёт не в настоящем. В ситуации с ОРВИ китайского производства мы боимся не того, что происходит сейчас, а того, что может произойти через неделю, две, месяц. Я заболею. Близкие заболеют. Умрут родители. Я потеряю работу. Отменят ЕГЭ. Отменят вообще всё, всю жизнь. Такой бесконечный «а вдруг». Когда он замыкается и начинает носить меня по кругу, я останавливаю бег усилием воли и фиксируюсь на том, что сейчас. А сейчас за окном весна, под боком дети и муж, и надо доварить борщ (а я сижу и делюсь в ФБ сокровенным).



2. Минимум информации с эмоциональной нагрузкой



Мне нужно быть в курсе, чтобы быть спокойной, это создаёт иллюзию контроля над ситуацией. Но мне нужны факты, а не эмоции. Трудно быть эмоциональным эмпатом и логиком одновременно. Да, я очень сочувствую всем, кто сейчас в Италии, США, Франции. Но все их эмоциональные посты идут в данном случае лесом. Все эти «каждый день звонит похоронный колокол», «гробы вывозят на грузовиках» и т.д. Даже если автор поста заявляет, что он хочет предостеречь, он хочет не этого. Он хочет выплеснуть свои эмоции по поводу происходящего. Контейнер эмоций тут — весь русскоязычный сегмент интернета. Поэтому все соцсети являются сейчас не источником информации, а источником индуцирования истерики. А следовательно, я ставлю волевое ограничение на подобный контент и его не читаю, как советские газеты перед обедом.



3. Максимум информации официальной

