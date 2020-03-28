Мне страшно из-за коронавируса. Что делать? 5 лайфхаков, как избавиться от страха

Сейчас, когда из-за коронавируса многие на пороге паники и кажется, что каждый день готовит очередные неприятные сюрпризы, важно сохранять трезвость ума. Своими мыслями о том, как успокоиться в этот сложный период, поделилась преподаватель, волонтер и мама из Ярославля Елена Гусева.
Вчера коллега спросила меня: «Лена, а тебе страшно?» Я ответила, не задумываясь: «Да, страшно». Очень, кстати, благодарна ей за этот вопрос — он помог мне зафиксироваться.
Могу предположить, что страшно не одной мне. И в целом, понятно почему: открытость информационного пространства имеет массу достоинств, но и существенный недостаток — любая критическая ситуация невротизирует общество по типу цепной реакции. И да, поэтому я так сильно злюсь на коллег, когда они делятся очередным вбросом. Потому что невротик.
Что с этим делать? Несколько зафиксированных мной лайфхаков на тему «как бороться со страхом». Обобщаю для себя, но мало ли кому пригодится.
1. Здесь и сейчас
Страх — эмоция, направленная в будущее. Тот, кто боится, зачастую живёт не в настоящем. В ситуации с ОРВИ китайского производства мы боимся не того, что происходит сейчас, а того, что может произойти через неделю, две, месяц. Я заболею. Близкие заболеют. Умрут родители. Я потеряю работу. Отменят ЕГЭ. Отменят вообще всё, всю жизнь. Такой бесконечный «а вдруг». Когда он замыкается и начинает носить меня по кругу, я останавливаю бег усилием воли и фиксируюсь на том, что сейчас. А сейчас за окном весна, под боком дети и муж, и надо доварить борщ (а я сижу и делюсь в ФБ сокровенным).
2. Минимум информации с эмоциональной нагрузкой
Мне нужно быть в курсе, чтобы быть спокойной, это создаёт иллюзию контроля над ситуацией. Но мне нужны факты, а не эмоции. Трудно быть эмоциональным эмпатом и логиком одновременно. Да, я очень сочувствую всем, кто сейчас в Италии, США, Франции. Но все их эмоциональные посты идут в данном случае лесом. Все эти «каждый день звонит похоронный колокол», «гробы вывозят на грузовиках» и т.д. Даже если автор поста заявляет, что он хочет предостеречь, он хочет не этого. Он хочет выплеснуть свои эмоции по поводу происходящего. Контейнер эмоций тут — весь русскоязычный сегмент интернета. Поэтому все соцсети являются сейчас не источником информации, а источником индуцирования истерики. А следовательно, я ставлю волевое ограничение на подобный контент и его не читаю, как советские газеты перед обедом.
3. Максимум информации официальной
Цифры, мнение врачей (только реальных врачей), графики. И здесь снова ограничения: я выбираю только сообщения ТАСС, Рейтер, Интерфакс. Они делают свои материалы на основании официальных данных. Вчера вот годная статья была ещё в МК. Но это как повезет.
4. Что я могу сделать, чтобы защитить свою семью?
Ответить на вопрос и придерживаться выбранной стратегии:
— маски при посещении магазина, транспорта;
— средство для обеззараживания рук с собой и используется регулярно;
— на столике при входе в комнату бутылочка спирта для обработки сотовых телефонов, если пришли с улицы;
— ограничение контактов;
— бабушке продукты под дверь и уходим.
Это у меня. У кого-то этот список может быть больше. Если вас успокаивает полная изоляция — отлично, изолируйтесь. Мне мои действия кажутся достаточными в настоящее время в Ярославле.
5. Когда нечего делать невротику, он себя невротизирует.
Когда нечего делать невротику, он себя невротизирует. С начала недели я успела вымыть окна и перетянуть стулья, убитые котами. Придумать задания на неделю для деточек-учеников. Подобрать материал для видеолекций по «Войне и миру». Это при том, что на работу я ходила. Хотя бы на три-четыре часа. Короче, займись чем-нибудь полезным и не выноси себе мозг, Лена.
Уф. Зафиксировалась. Если кому-то будет полезно, отлично. И да, мне страшно не заболеть. И даже не умереть. Мне страшно то, что будущее неясно и туманно. Но ведь то, что оно известно в более спокойные времена — это иллюзия. В качестве картинки вот вам Глафира.
У Глафиры полная миска еды, теплый подоконник и добрые хозяева. В настоящем. В прошлом у Глафиры дистрофия, многократные роды и бог знает, что ещё. Но Глафира не парится. В настоящем у нее все хорошо. Живи в настоящем — будь как Глафира.
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