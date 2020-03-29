— Нарушения сна в такой ситуации могут быть разные, но, как правило, они связаны с тревогой. Кто-то не может уснуть, пока тревога не уйдет, и засыпает поздно истощенным. Другой засыпает хорошо, но спит плохо, просыпается в тревоге. Третий вариант — просыпается рано в тревоге, думает, что выспался, но потом быстро устает. Нужно наладить сон, можно обратиться к специалистам (в том числе удаленно) на горячую линию, — советует психиатр.



Рационально питаться

Не надо есть ночью, не надо переедать — это усиливает нагрузку на организм. Старайтесь есть больше полезных продуктов, меньше — вкусного, но вредного.



— Мы можем есть не потому, что голодны, а потому, что заедаем тревогу. Обращайтесь к врачам, они скажут, что надо делать. Опять же можно позвонить на горячую линию. Я специально не говорю об универсальных методах — они индивидуальны для каждого, — объясняет Кекелидзе.



Заниматься физкультурой

Стресс редко положительно влияет на человека, но соблюдение режима привычного режима снижает его негативное воздействие.

