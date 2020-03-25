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Диспансеризация — это профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, которые проводят врачи в целях оценки состояния здоровья. С 2013 года диспансеризация всего населения Российской Федерации вошла в систему обязательного медицинского страхования. В 2017 году профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 48,5 млн. человек, детей и взрослых. Это в 1,5 раза больше, чем в 2013 году.

