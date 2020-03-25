В Ярославской области приостановлено проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения. В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области сообщили подробности:
— Ограничения введены для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с распоряжением Правительства России. В документе, подписанном председателем Правительства Михаилом Мишустиным, говорится о приостановке проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определённых групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Подробнее можно узнать по телефону горячей линии по коронавирусу в Ярославской области: (4852) 40-04-55.
Диспансеризация — это профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, которые проводят врачи в целях оценки состояния здоровья. С 2013 года диспансеризация всего населения Российской Федерации вошла в систему обязательного медицинского страхования. В 2017 году профилактические осмотры и диспансеризацию прошли 48,5 млн. человек, детей и взрослых. Это в 1,5 раза больше, чем в 2013 году.
В России, по данным на 25 марта, болезнь диагностировали у 658 человек — плюс 163 случая за сутки. В Ярославской области официально зафиксирован один случай заболевания COVID-19. Вирус обнаружили у 40-летней женщины, вернувшейся из Доминиканы. Она находится на лечении в инфекционной больнице. Подозрение на коронавирус выявлено также у мужчины, который накануне побывал в Австрии. Результаты анализов оказались сомнительными, поэтому пробы отправили в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в Новосибирске, а мужчину — тоже в инфекционную больницу. Скоро будут готовы результаты. На карантине в регионе сидят почти две тысячи человек.