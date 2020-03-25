Кажется, у меня коронавирус: что делать

Не бегите в поликлинику, не выходите из дома и не общайтесь с родственниками и друзьями — вот три важных совета, к которым стоит прислушаться, если вы заподозрили у себя первые признаки заболевания. Что еще не стоит делать, как себя вести и как вообще определить, что вы подхватили коронавирус, мы разбирались вместе с экспертами российского Минздрава.
Как понять, что у меня коронавирус?
Самостоятельно определить, что у вас именно коронавирус, вы не сможете. Ни особенной клинической картины, ни специфических симптомов, за которые можно было бы зацепиться, у COVID-19 нет. Раньше мы разбирали, как отличить коронавирус от гриппа, и чем он отличается от ОРВИ.
— Большинство пациентов болеют так, как они обычно болеют при гриппе. Может повышаться температура. Насторожить человека должно любое повышение температуры тела выше
Тем не менее специалисты составили список основных и редких симптомов, которые должны заставить вас задуматься. Среди основных, кроме повышения температуры, — сухой кашель (или с небольшим количеством мокроты), одышка (наблюдалась в
Вы также можете проверить, попадете ли в группу риска, и вести дневник наблюдения за своим состоянием здоровья на специальном сервисе. Воспользоваться им могут все зарегистрированные на «Госуслугах». В разделе, посвященном коронавирусу, есть тематический опросник, благодаря которому вы оперативно узнаете, нужно ли вам вызывать скорую или можно ограничиться самоизоляцией и находиться дома четырнадцать дней для того, чтобы не подвергать опасности окружающих.
Кажется, я нашел у себя один из симптомов коронавируса. Куда бежать?
Никуда бежать не надо. Оставайтесь дома и при малейшем подозрении звоните на горячую линию (те, кому необходимо купить лекарства, продукты, или узнать ответ на волнующие вопросы, связанные с защитой от болезни, могут позвонить по телефону 8–800–200–01–12), рассказать о своих симптомах, сообщить, понадобится ли вам больничный лист, и ответить на вопросы оператора.
Будьте готовы к тому, что вам могут отказать в тестировании. Обследование на COVID-19 назначается только в следующих случаях:
- вы прибыли из эпидемиологически неблагополучных по COVID-19 стран и регионов за 14 дней до появления симптомов;
- за последние 14 дней у вас были тесные контакты с людьми, находящимися под наблюдением по коронавирусу, и пациентами, у которых диагноз подтвердился лабораторно.
И помните, что в частных клиниках исследования на COVID-19 не проводятся.
Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не собирайте рецепты скорейшего выздоровления на форумах. Не налегайте на продукты быстрого приготовления и пейте теплую воду, соблюдайте гигиену и следуйте исключительно рецептам врача. В интернете разлетелся псевдорецепт о чудодейственном «Хлорохине», но, например, в Аризоне один человек (у него не было даже намека на коронавирус, просто он решил воспользоваться этим лекарством в целях профилактики) уже скончался от этого препарата.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать «Ибупрофен» у пациентов с коронавирусом, но 19 марта отменила эту рекомендацию. Выяснилось, что этот препарат не несет негативных эффектов, «помимо обычных известных побочных эффектов, которые ограничивают его использование для определенных групп населения».
— «Ибупрофен» можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с «Парацетамолом», и здесь мы солидарны с Всемирной организацией здравоохранения. Самое главное для пациентов — строгое следование рекомендациям врача. Только врач может назначить необходимый данному конкретному пациенту препарат и предложить эффективную тактику лечения, — заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
Но опять же без рецепта пить его не стоит.
У меня несколько симптомов, и мне плохо?
Даже если вам кажется, что вы собрали все перечисленные симптомы коронавируса, не стоит бежать в ближайшую поликлинику или больницу, чтобы сдать экспресс-тест. Сидите дома и вызывайте скорую.
— Когда вы выходите на улицу, вы заражаете других. Это самое неправильное, что можно сделать. К вам на дом выедет специализированная бригада, оценит состояние, назначит терапию, возьмет мазок из зева, кровь и увезет их на анализ. Если коронавирус подтвердят, вас госпитализируют в специализированное инфекционное отделение, — рассказывает главный геронтолог Минздрава России Ольга Ткачева.
Если вас госпитализировали, приготовьтесь ближайшее время провести в одиночестве. Посещать пациентов, у которых диагностировали COVID-19, запрещено. Общаться с родственниками можно разве что по телефону. Близкие могут передавать вам продукты питания и личные вещи, но есть ряд ограничений, которые необходимо уточнять в справочной службе больницы.
Используйте одноразовую медицинскую маску и научитесь чихать и кашлять правильно: прикрывайте рот одноразовым платком, салфеткой или локтем.
Я общался с теми, кто прилетел из эпидемиологически неблагополучных стран. Что делать?
Главное, что вы можете сделать, если обнаружили у себя первые признаки ОРВИ, — это оставаться дома. Устройте себе двухнедельный карантин и следите за здоровьем. Контакты с другими людьми нужно минимизировать. Самоизоляция не приемлет полумер, даже ребенка на детской площадке специалисты выгуливать не советуют.
— Дети сами неплохо переносят коронавирусную инфекцию, они ее практически не ощущают, но при этом являются источником для передачи коронавирусной инфекции, например своим бабушкам и дедушкам, что очень опасно, — говорит Оксана Драпкина. — Продлили каникулы в школе — к бабушкам и дедушкам детей лучше не отводить, потому что для пожилых людей это может быть реальной опасностью. Родителям стоит найти другие способы досуга ребенка.
Не прикрывайте рот кистями рук, так как это способствует распространению вируса. Если забыли об этом правиле, немедленно вымойте руки с мылом или тщательно протрите их одноразовыми спиртовыми салфетками или увлажняющими гигиеническими салфетками. Использованные платки и салфетки нужно выбрасывать в мусорные баки.
Симптомов у меня нет — просто немного страшно
Лучший способ борьбы со страхом в этом случае — никуда не выходить. Закройтесь в квартире и наслаждайтесь уединением и общением с семьей. К тому же, многие онлайн-платформы открыли бесплатный доступ к своим ресурсам на время карантина.