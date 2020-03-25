Заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Новик вернулась на работу. Женщина сидела на карантине после отпуска в Иордании. На самоизоляцию подчинённую отправил мэр (после того, как она явилась на совещание сразу после отпуска). Срок изоляции теперь окончен.

Пресс-служба мэрии публикует слова Елены Новик о том, как всё было:



― После моего пребывания в Иордании не было речи об обязательной самоизоляции, страна не была в списке стран, после посещения которых необходимо было соблюдать карантин. Рекомендации такого плана появились значительно позже. Постановление, в соответствии с которым обязательный 14-дневный карантин должны проходить все граждане, возвращающиеся из-за рубежа, было подписано 18 марта, после чего было принято решение о моей самоизоляции. Я прошла обследование у врачей, мною был сдан тест на коронавирус. Тест показал отрицательный результат. Чувствую я себя хорошо, приступила к работе, задач очень много, настроение рабочее, ― говорит Елена Новик.

