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Елена Новик пробыла в карантине неделю

Елена Новик пробыла в карантине неделю

Заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Новик вернулась на работу. Женщина сидела на карантине после отпуска в Иордании. На самоизоляцию подчинённую отправил мэр (после того, как она явилась на совещание сразу после отпуска). Срок изоляции теперь окончен.
Пресс-служба мэрии публикует слова Елены Новик о том, как всё было:

― После моего пребывания в Иордании не было речи об обязательной самоизоляции, страна не была в списке стран, после посещения которых необходимо было соблюдать карантин. Рекомендации такого плана появились значительно позже. Постановление, в соответствии с которым обязательный 14-дневный карантин должны проходить все граждане, возвращающиеся из-за рубежа, было подписано 18 марта, после чего было принято решение о моей самоизоляции. Я прошла обследование у врачей, мною был сдан тест на коронавирус. Тест показал отрицательный результат. Чувствую я себя хорошо, приступила к работе, задач очень много, настроение рабочее, ― говорит Елена Новик.

Инкубационный период заболевания, как утверждает мэрия, прошёл, и чиновнице было разрешено выйти на работу 25 марта.

Накануне в Ярославле разгорелось несколько скандалов вокруг людей, нарушивших самоизоляцию. В первом случае фигурировала детский врач-пульмонолог, у мужа которой и был выявлен сомнительный тест, во втором — гражданка США. Также читатели 76.RU сообщили о нарушивших режим самоизоляции владельцах салона красоты, мы передали эти данные официальным органам для проверки.

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коронавирусЕлена Новик
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