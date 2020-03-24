Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема из-за риска распространения коронавируса. Ограничения рекомендовано распространить на банкоматы, которые работают в режиме рециркуляции — то есть, когда деньги от одного клиента могут выдаваться другому без обработки в банке, говорится в информационном письме регулятора. По возможности банки должны ограничить одновременное использование рециркуляции.
— Такие банкоматы продолжат работать как традиционные: рекомендовано отключить лишь режим рециркуляции. Возможность выдачи и приема наличных сохранится, — пояснили в пресс-службе банка. — Традиционных банкоматов, работающих только на выдачу или только на прием наличных (их доля порядка 75%), этот пункт рекомендаций не касается.
Перед выдачей клиентам наличных денег или загрузкой их в банкоматы и терминалы рекомендовано выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение двух недель — срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса.
— Банкноты — это по большому счету бумага, которая может сохранять вирус до трех-четырех дней. Банк России по нашим стандартным процедурам выдерживает банкноты до 14 дней. Таким образом мы выдаем кредитным организациям чистые банкноты, — заявил Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России. — Теперь важно, чтобы и банки соблюдали все необходимые меры предосторожности при проведении кассового обслуживания клиентов.
В заявлении также сказано, что кредитные организации должны регулярно дезинфицировать терминалы и больше ориентировать клиентов на бесконтактную оплату.