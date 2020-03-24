Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией их приема из-за риска распространения коронавируса. Ограничения рекомендовано распространить на банкоматы, которые работают в режиме рециркуляции — то есть, когда деньги от одного клиента могут выдаваться другому без обработки в банке, говорится в информационном письме регулятора. По возможности банки должны ограничить одновременное использование рециркуляции.

— Такие банкоматы продолжат работать как традиционные: рекомендовано отключить лишь режим рециркуляции. Возможность выдачи и приема наличных сохранится, — пояснили в пресс-службе банка. — Традиционных банкоматов, работающих только на выдачу или только на прием наличных (их доля порядка 75%), этот пункт рекомендаций не касается.