Коронавирус продолжает распространяться, и главными его жертвами в большинстве случаев становятся пенсионеры. Но многие пожилые люди, наши родители, бабушки и дедушки не заинтересовались новой болезнью. Кто-то из них просто не относится к ней серьезно, кто-то вообще не верит в ее существование. Однако очень важно убедить их в том, что меры безопасности в данном случае не будут лишними, а им стоит оставаться дома, не ездить на общественном транспорте и поменьше контактировать с людьми. Мы попросили экспертов в области психологии и психиатрии поделиться с нами советами, как убедить своих стариков серьезнее относиться к болезни.
Социальная ответственность
Важно донести до своих родителей, что они не только находятся в группе риска, но могут быть переносчиками вируса и заразить своих близких. Для бабушек свое здоровье может быть не так важно, как здоровье детей и тем более внуков, напомните им об этом.
Напомните им о врачах — те сейчас работают на износ, у них гигантский объем работы. Если не жалеете себя, пожалейте хотя бы их.
Риски
Скажите своим пенсионерам, что риски бывают оправданными и неоправданными. Если им захотелось поехать на рынок назло всем, чтобы доказать, что они не заразятся, — это не геройство, а неоправданный риск. Привезите им продукты из магазина сами, чтобы им не пришлось выходить из дома лишний раз — это и безопасность, и приятная для них забота.
Дайте им «перевертыш»
— Есть такая хитрость. Скажите родителям, что они большие молодцы, что соблюдают карантин и проявляют сознательность, — предлагает психотерапевт Оксана Собина.
Если человека похвалить за то, чего он не делает, он может начать это делать. Он почувствует, что действительно молодец, и зря его бы хвалить не стали, и невольно начнет слушаться вас. Способ непростой, но может сработать.
«Что соседи подумают?»
«Что про тебя подумает соседка? Что она подумает про нас, твоих детей?» — такие вопросы предлагает задать психотерапевт Миля Аксенова. Люди с советским прошлым очень трепетно относятся к тому, что про них скажут соседи или знакомые. Расскажите, что МарьИванна из третьего подъезда уже давно сидит на карантине, а если она увидит вашу бабушку на улице, она точно решит, что внуки о ней не заботятся. Уверены, это сработает безотказно.
«Ты ведь опытный, ты знаешь»
Поставьте своих пенсионеров в позицию «эксперта». Они пожили, знают всё намного лучше вас. Зачем яйцо будет учить курицу? Пусть они расскажут вам о хозяйственном мыле и полезности чеснока, поделятся своим опытом борьбы с любой болезнью. Почувствовав, что вы слушаетесь их, они начнут ответственнее относиться и к своему здоровью — нельзя ведь, чтобы такой мудрый человек заразился сам?
Проявите заботу
Скажите им, что всё, что вы делаете, — это потому, что вы очень их любите. Все ваши просьбы и уговоры — не от вашей вредности, а из-за переживаний за их здоровье. Возможно, они согласятся не выходить на улицу хотя бы ради вас?
Чего нельзя делать
Ни в коем случае не пытайтесь пугать своих стариков. Рассказами об опасности, высокой смертности и предстоящих проблемах вы спровоцируете только обратный эффект. Основываясь на большом жизненном опыте, ваши пожилые родственники могут тут же встать и побежать в ближайший магазин, чтобы скупать гречку. И вы даже не успеете сказать им, что никакого дефицита нет и не будет.
Вызвать панику — не то, чего мы хотим добиться. Наша задача — сделать всё, чтобы наши близкие были здоровыми и счастливыми. Мы уверены, у вас это получится.