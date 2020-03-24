Важно донести до своих родителей, что они не только находятся в группе риска, но могут быть переносчиками вируса и заразить своих близких. Для бабушек свое здоровье может быть не так важно, как здоровье детей и тем более внуков, напомните им об этом.

Напомните им о врачах — те сейчас работают на износ, у них гигантский объем работы. Если не жалеете себя, пожалейте хотя бы их.



Риски