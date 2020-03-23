«Яндекс» создал карту распространения коронавируса в России и мире. Ознакомиться c данными о подтверждённых случаях заражения, выздоровления и смерти от COVID-19 может любой желающий в сервисе «Яндекс.Карты». Отмечена и Ярославская область.



По данным Роспотребнадзора, в Ярославле коронавирусом заражена одна женщина. 40-летняя ярославка попала в больницу после поездки в Доминикану. Сейчас она и её муж находятся в инфекционной больнице. У мужчины тест на коронавирус оказался отрицательным, он находится на карантине, поскольку контактировал с женой. Состояние женщины врачи называют удовлетворительным с тенденциями к улучшению.

