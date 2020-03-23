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В Ярославской области зарегистрирован один заболевший&nbsp;COVID-19

В Ярославской области зарегистрирован один заболевший COVID-19

«Яндекс» создал карту распространения коронавируса в России и мире. Ознакомиться c данными о подтверждённых случаях заражения, выздоровления и смерти от COVID-19 может любой желающий в сервисе «Яндекс.Карты». Отмечена и Ярославская область.

По данным Роспотребнадзора, в Ярославле коронавирусом заражена одна женщина. 40-летняя ярославка попала в больницу после поездки в Доминикану. Сейчас она и её муж находятся в инфекционной больнице. У мужчины тест на коронавирус оказался отрицательным, он находится на карантине, поскольку контактировал с женой. Состояние женщины врачи называют удовлетворительным с тенденциями к улучшению.

За последние сутки в России зарегистрировали 71 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Как сообщает Роспотребнадзор, все они зафиксированы в Москве у пациентов, которые недавно вернулись из стран, неблагополучных по коронавирусу. Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 438 случаев заболевания.

Так выглядят очаги заболевания

Так выглядят очаги заболевания

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