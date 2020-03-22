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На 22 марта в России насчитывается 367 случаев заражения корнавирусом

На 22 марта в России насчитывается 367 случаев заражения корнавирусом

За последние сутки в России были выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировали 367 пациентов с новой инфекцией, сообщает оперативный штаб. Лидером по количеству вновь выявленных случаев стала Москва, где у 54 человек обнаружили коронавирус. Также зараженных выявили в Новгородской, Кировской, Архангельской и Брянской областях и в Удмуртии.

По данным Роспотребнадзора, во всем мире на сегодняшний день болезнью заразились 312 тысяч человек. Наиболее активно коронавирус сейчас распространяется в Италии, США и Германии. Самая высокая смертность от него — в Италии: 8,6 процента. 22 марта Россия отправила в Италию восемь мобильных бригад военных медиков, средства дезинфекции и медицинское оборудование.

Третьей по числу зараженных коронавирусом страной стали США. Здесь более 26 тысяч зараженных. По их количеству США уступают только Китаю и Италии. Почти половина заболевших — 12,3 тысячи человек — приходится на Нью-Йорк.

Всего в мире за весь период пандемии от инфекции погибли 13 199 человек.

Росавиация сообщает, что из-за пандемии коронавирусного заболевания с 23 марта в России ограничат авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом и Вьетнамом.

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коронавируспандемиязаражение
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