Боль в горле может быть признаком опухоли: онколог рассказал, как выявить рак щитовидки

Очень страшно услышать от врача страшный диагноз «у вас рак». В такие моменты не знаешь, куда бежать, как лечиться? Врач ярославской онкологической больницы Николай Кислов посоветовал не поддаваться панике, когда вы слышите диагноз, но не стоит тянуть с лечением. Онколог рассказал, что разговор о раке щитовидной железы нужно начинать с определения значимости проблемы, а именно со стадии заболевания. Николай Кислов выделил три основных типа этого заболевания, помимо того, что у каждого ещё и существуют стадии.
Виды заболевания
Папиллярный и фолликулярный тип врач объединил и рассказал, что они самые распространенные. Развиваются в 80 процентов случаев в структуре общей заболеваемости. Папиллярный и фолликулярный рак можно назвать первой стадией. Они не так опасны и с ними нормально живут до 55 лет.
— Они схожи тем, что имеют положительный прогноз и хорошо лечатся, — поделился онколог.
Третий тип — медуллярный, с большей степенью злокачественности. У этого типа обычная классификация, он имеет четыре стадии.
Последний тип — недифференцированный рак. На его долю приходится всего 5 процентов заболевших раком щитовидной железы. По статистике женщины болеют в три раза чаще, чем мужчины. У этого рака нет стадий, так как он является последней ступенью. Речь о выздоровлении, по словам врача, здесь идти даже не может. Единственное, что можно сделать — продлить жизнь пациенту.
— Это связано с большей распространенностью у женщин узловой патологии щитовидки и с нарушением гормонального фона, — рассказал врач.
Причины рака
Онколог рассказал, что рак щитовидной железы является одним из самых загадочных заболеваний, потому что четких причин появления опухолей нет. Можно заметить лишь некоторую тенденцию.
— Если говорить о предполагаемых причинах возникновения опухолей, то можно отнести ионизирующую радиацию, некоторые гормональные нарушения, нарушения функций щитовидной железы, наследственные синдромы — эта причина свойственна в принципе больше медуллярному типу рака щитовидной железы, — рассказал врач ярославской онкологической больницы Николай Кислов. — Стоит отметить, что люди с лишним весом находятся в большем риске, чем люди с нормальной массой тела.
Симптомы рака щитовидной железы
Признаки развития рака щитовидной железы выявить несложно. Если у пациента можно заметить увеличение лимфоузлов в прилегающих к щитовидной железе отделах, отёк шеи, одышка и приступы удушья, кашель, боль в горле, охриплость либо осиплость голоса, боли в области шеи, которая отдаёт в уши, то следует как можно скорее обратится к терапевту, ведь именно он проводит первичное обследование и отправляет, в случае подозрения на рак, к онкологу.
Николай Кислов рассказал, что единственный способ вылечить человека от рака щитовидной железы — это вырезать опухоли вместе с органами. Однако не все так просто. Лишь папиллярный и фолликулярный рак поддаются лечению эффективнее всего, так как опухоли находятся в щитовидке, а вот медуллярный рак лечить гораздо сложнее, так как метастазы могут разрастись и появиться в других органах и удалить их будет почти невозможно.
В любом случае, человеку с таким диагнозом придется лечь под скальпель и всю оставшуюся жизнь принимать прописанные врачом таблетки.