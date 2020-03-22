Боль в горле может быть признаком опухоли: онколог рассказал, как выявить рак щитовидки

Виды заболевания

Папиллярный и фолликулярный тип врач объединил и рассказал, что они самые распространенные. Развиваются в 80 процентов случаев в структуре общей заболеваемости. Папиллярный и фолликулярный рак можно назвать первой стадией. Они не так опасны и с ними нормально живут до 55 лет.

— Они схожи тем, что имеют положительный прогноз и хорошо лечатся, — поделился онколог.



Третий тип — медуллярный, с большей степенью злокачественности. У этого типа обычная классификация, он имеет четыре стадии.



Последний тип — недифференцированный рак. На его долю приходится всего 5 процентов заболевших раком щитовидной железы. По статистике женщины болеют в три раза чаще, чем мужчины. У этого рака нет стадий, так как он является последней ступенью. Речь о выздоровлении, по словам врача, здесь идти даже не может. Единственное, что можно сделать — продлить жизнь пациенту.



— Это связано с большей распространенностью у женщин узловой патологии щитовидки и с нарушением гормонального фона, — рассказал врач.

