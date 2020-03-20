В России за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России коронавирус был подтвержден у 54 человек. Всего на сегодняшний день в стране он был выявлен у 253 пациентов. 12 человек выздоровели.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ученые уже разработали шесть препаратов от коронавируса. Он рассчитывает, что их эффективность подтвердят в ближайшее время. В Росавиации сформировали рабочую группу в целях координации работ по перевозке россиян с территорий иностранных государств в связи с введенными ограничениями. Курировать работу авиакомпаний будут в ежедневном режиме.
Всего в мире, по данным на утро 20 марта, зафиксировано 244 840 случаев заболевания. За сутки болезнь пришла в Нигер и Чад. Наибольший прирост заболевших по-прежнему наблюдается в Италии, США и Испании. ВОЗ отмечает, что первые 100 000 случаев заболевания в мире зарегистрированы за первые 3 месяца эпидемии, а вторые 100 000 за последующие 12 дней.