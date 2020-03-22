Весна тревоги нашей: психолог рассказывает, как не паниковать из-за коронавируса

По всей стране ввели режим повышенной готовности. Власти не советуют закупать еду впрок, но с полок магазинов все равно исчезают гречка и антибактериальные гели для рук, дефицитом становится дешевая соль и туалетная бумага. В людях начинает говорить не просто страх, а паника. Однако психолог Михаил Прынков советует не поддаваться этому состоянию и трезво оценивать риски. Вот как это можно сделать.
Паника более заразна, чем коронавирус. Мы, люди, склонны заражаться эмоциями. Происходит это почти автоматически: «все побежали и я побежал». Сообщество разумных людей превращается в толпу. Так начинаются массовая истерия, паника и коллективные галлюцинации. При этом толпа управляема: вожди, политики, средства массовой информации могут направить эту энергию туда, куда им нужно.
Наблюдая за тем, как распространяется коронавирус, мы одновременно наблюдаем и за распространением страха. Эта коллективная тревога еще больше усиливается из-за информационного фона: кризиса в экономике, обвала рубля, политической нестабильности, напряжения в обществе. Будущее кажется пугающим и неопределенным.
«Чтобы избавиться от чувства тревоги, хочется сделать хоть что-то: например, закупиться туалетной бумагой и консервами на полгода вперед».
Михаил Прынков, психолог
И действительно, пока энергия тревоги направлена в деятельность, нам становится спокойнее. Но вот уже вся квартира забита припасами, в прихожей стоит рюкзак выживальщика, на даче построен бункер — а мы все равно тревожимся.
Как перестать изводить себя страхом? Для начала хорошо бы осознать собственную отдельность, индивидуальность. Если все вокруг паникуют и куда-то бегут — это не значит, что нужно поступать так же. Это не значит, что их страх оправдан. Это не значит, что они бегут в нужную сторону. Ваша задача — отделиться от толпы, увидеть собственные цели и интересы, а не следовать чужому плану.
Дальше нужно присмотреться к своему страху и ответить самому себе на несколько вопросов. Лучше делать это письменно: так будет эффективнее, чем мысленно сказать себе «да все и так понятно». Тревога — как раз критерий того, что не «все понятно». Вопросы такие:
1. «Чего именно я боюсь? Какие неприятности и проблемы вижу в будущем?» Здесь недостаточно написать, что вы боитесь заразиться коронавирусом. Нужна конкретика: вы боитесь высокой температуры? Больницы? Потери работы? Смерти? Чем подробнее вы представите причину своего страха, тем лучше.
2. «Какие плюсы и минусы вытекают из этой ситуации?» Иными словами, если вы заразитесь коронавирусом, что будет дальше? Что вы потеряете и приобретете? У любой ситуации есть как отрицательные, так и положительные последствия. Их тоже хорошо бы себе представлять.
3. «Какова вероятность неудачи?» Если внимательно изучить статистику, легко заметить, что в мире много гораздо более опасных и распространенных событий, чем заражение очередным вирусом. Почему именно эта пандемия вас так напугала? Возможно, вы переоцениваете риски?
4. «Что я буду делать, если неудача все же произойдет?» Иными словами, вам нужен план действий. Страх — это сигнал о том, что впереди опасность. Лучшая реакция на такой сигнал — подготовка к опасности. Не бесконечная тревога, а выработка разумной стратегии поведения. В этом случае вы сохраните максимально возможный контроль над ситуацией и не будете чувствовать себя беспомощным.
5. «Беспокойство мне помогает или мешает? Как я могу использовать свою озабоченность во благо?» В самом деле, зачем вы тревожитесь? Здесь стоит вспомнить, что эмоции мы создаем сами. Даже когда это эффект заражения. Эмоции не приходят откуда-то извне, это результат работы нашей психики. Вы не можете выключить их усилием воли, но можете направить в конструктивное русло. Если вы боитесь, что из-за эпидемии не будете видеться с семьей — может, уже сейчас уделите время любимым? Если беспокоитесь, что у вас сорвется запланированный отпуск — может, стоит найти альтернативные варианты отдыха?
Бороться с тревогой не нужно, это лишь усилит ее. Полезнее увидеть, что мы зачастую переоцениваем опасность и тонем в бесплодных переживаниях вместо того, чтобы адекватно оценить риски и подготовиться к ним.
Мыслите рационально и не болейте!
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