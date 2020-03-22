Весна тревоги нашей: психолог рассказывает, как не паниковать из-за коронавируса

И действительно, пока энергия тревоги направлена в деятельность, нам становится спокойнее. Но вот уже вся квартира забита припасами, в прихожей стоит рюкзак выживальщика, на даче построен бункер — а мы все равно тревожимся.



Как перестать изводить себя страхом? Для начала хорошо бы осознать собственную отдельность, индивидуальность. Если все вокруг паникуют и куда-то бегут — это не значит, что нужно поступать так же. Это не значит, что их страх оправдан. Это не значит, что они бегут в нужную сторону. Ваша задача — отделиться от толпы, увидеть собственные цели и интересы, а не следовать чужому плану.



Дальше нужно присмотреться к своему страху и ответить самому себе на несколько вопросов. Лучше делать это письменно: так будет эффективнее, чем мысленно сказать себе «да все и так понятно». Тревога — как раз критерий того, что не «все понятно». Вопросы такие:

