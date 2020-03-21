В России начали принимать меры для сдерживания пандемии коронавируса: школы закрыли на карантин, некоторые компании отправляют сотрудников работать из дома, отменены рейсы в Европу. Но и каждый из нас может помочь в профилактике COVID-19, в первую очередь ограничив социальные контакты, пишет в Facebook шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев. Публикуем его колонку полностью.
Уверен, большинство из вас — люди ответственные и уже сто раз всё поняли и прочитали, но вдруг кто-то один остался недоинформирован. Поэтому скажу. Важно «сгладить кривую» заболеваемости COVID-19. Не так страшен сам по себе вирус, как резкое увеличение числа заболевших, нуждающихся в госпитализации. Больницы переполняются, аппаратов ИВЛ не хватает, старики умирают в коридорах. Было бы наивно полагать, что России это не грозит, — грозит еще в большей степени, чем европейским странам, потому что наша система здравоохранения беднее.
Не стоит думать, что вы молоды, поэтому COVID-19 у вас пройдет легко, — может, и пройдет, но вы заразите еще несколько десятков человек, которые переполнят больницы, и кому-то из пожилых людей не хватит койки, аппарата ИВЛ или врача. И он умрет. Подумайте о своих родителях, бабушках и дедушках.
Уже ясно, что аргумент «от обычного гриппа больше умирают» — плохой, потому что обычный грипп не дает такого резкого роста числа острых случаев. Система здравоохранения готова справляться с сезонным гриппом, а с COVID-19 не готова, потому что это происходит впервые. По подсчетам американского CDC, в США от COVID-19 при худшем сценарии умрет от 200 000 до 1,7 миллиона человек, а от обычного гриппа умирают 20–50 тысяч ежегодно. К тому же из-за переполненности больниц будут чаще умирать другие пациенты, которые не смогут вовремя получить помощь, — сердечники, пострадавшие от травм и т.п.
Пока самый действенный способ затормозить распространение болезни — социальное дистанцирование, самоизоляция и простые профилактические меры: мытье рук, обработка поверхностей.
Поэтому в ближайшие недели важно:
- отказаться от посещения публичных мероприятий (а если вы организуете такое мероприятие — отменить его);
- минимизировать походы по магазинам, поездки в общественном транспорте;
- по возможности отказаться от спортзалов, ресторанов, домашних вечеринок;
- если есть возможность работать дома — работать дома;
- при малейших признаках заболевания (даже если кажется, что просто слегка простыли) сидеть дома;
- не здороваться с людьми за руку, не обниматься, не целоваться при встрече;
- часто мыть руки;
- не трогать лицо руками (вирус не должен попасть на слизистые — в глаза, нос, рот);
- если чихаете и кашляете, используйте платок или сгиб локтя;
- рассказать друзьям и знакомым о том, что это важно.
Согласно рекомендациям ВОЗ, здоровым людям носить маски не нужно.
Основные симптомы COVID-19: температура, сухой кашель, чувство усталости. Могут быть любые другие симптомы, характерные для ОРЗ/ОРВИ, плюс (иногда) тошнота и рвота.
У инфицированных может вообще не быть симптомов, но переносчиком такой человек всё равно будет. Поэтому — проявите ответственность и уменьшите число контактов. Люди, которые говорят: «а, не боюсь этого коронавируса», — недооценивают ситуацию и своим поведением ставят под угрозу жизни других.
Согласно подсчетам математиков Технического университета Вены, уменьшение социальных контактов на 25 процентов уменьшает количество одновременно заболевших на 80 процентов. Например, вместо двух миллионов заболевших их будет 360 тысяч.
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