В России начали принимать меры для сдерживания пандемии коронавируса: школы закрыли на карантин, некоторые компании отправляют сотрудников работать из дома, отменены рейсы в Европу. Но и каждый из нас может помочь в профилактике COVID-19, в первую очередь ограничив социальные контакты, пишет в Facebook шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев. Публикуем его колонку полностью.



Уверен, большинство из вас — люди ответственные и уже сто раз всё поняли и прочитали, но вдруг кто-то один остался недоинформирован. Поэтому скажу. Важно «сгладить кривую» заболеваемости COVID-19. Не так страшен сам по себе вирус, как резкое увеличение числа заболевших, нуждающихся в госпитализации. Больницы переполняются, аппаратов ИВЛ не хватает, старики умирают в коридорах. Было бы наивно полагать, что России это не грозит, — грозит еще в большей степени, чем европейским странам, потому что наша система здравоохранения беднее.

