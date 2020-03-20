Где бы вы ни сдавали тест на коронавирус, везут его в Новосибирск, в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Здесь создали одни из первых в России тест-системы, которые позволяют найти даже самые мелкие отклонения от нормы и выявить заболевание. Как работает учреждение и не собираются ли его специалисты представить в ближайшее время вакцину от COVID-19?
Что еще за «Вектор»?
Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. Его специалисты одними из первых разработали и создали тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита В, также вместе с Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН здесь разработали и внедрили в производство единственную отечественную вакцину против вирусного гепатита А и многое другое.
Что они сделали для борьбы с коронавирусом?
На данный момент «Вектор» — один из главных центров страны по диагностике коронавируса, входит в состав четырех референс-лабораторий Евробюро ВОЗ, занимающихся диагностикой COVID-2019. Вместе с региональными лабораториями страны здесь проверяют образцы, сюда присылают анализы со всей России.
Разработанные специалистами «Вектора» тест-системы, которые позволяют выявлять новый коронавирус, называют уникальными
— Мы разработали эти наборы очень оперативно: 10 января появилась первая нуклеотидная последовательность нового коронавируса и уже менее чем за неделю мы разработали два набора. Они отличаются: один непосредственно выявляет новый коронавирус, второй позволяет выявлять как новый коронавирус, так и вирус тяжёлого острого респираторного синдрома, более нам известный как вирус атипичной пневмонии, который вызвал заболевание в 2000-х годах, — рассказывает заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Елена Гаврилова.
Зачем нужны эти тест-системы?
Созданные «Вектором» наборы основаны на методе полимеразной цепной реакции. Он помогает значительно увеличить малые концентрации фрагментов ДНК в пробе. К тому же он очень быстро дает результаты — буквально в течение двух часов.
— Метод интересен тем, что способен, образно говоря, искать иголку в стоге сена. Разработанные нами наборы обладают высокой чувствительностью: позволяют выявлять единичные копии вируса в клиническом материале — крови, респираторных мазках (носа, ротоглотки и других), — объясняет Елена Гаврилова.
В тестах есть четыре пробирки: две — с реагентами, две — для положительного или отрицательного контрольного образца. Подготовленные компоненты реакционной смеси ставят в прибор, который выдает данные в виде цифр и кривой. Это позволяет однозначно определить вирусный материал в клиническом образце.
— Отрицательный контрольный образец добавляется для того, чтобы знать, что нигде не было смешения образца с другой нуклеиновой кислотой в лаборатории, так как метод высокочувствительный, — говорит специалист.
Уже в январе этого года «Вектор» начал поставлять свои наборы в 15 крупнейших диагностических лабораторий Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Хабаровска, Владивостока и других российских городов, которые являются ключевыми по транспортным рейсам из Китая.
По словам Елены Гавриловой, «Вектор» сотрудничает с КНР и готов при любом запросе предоставлять свою помощь. Правда, научная организация ответственна только за разработку. Вопросы взаимодействия между странами решаются на более высоком уровне.
А что-нибудь кроме тест-систем?
Вакцина — самый главный профилактический препарат при любом распространении инфекции, поэтому мировое сообщество сразу же начало разработку в нескольких направлениях: это и рекомбинантные вакцины, вакцины на основе вирусных векторов, ДНК, РНК-генома. Специалисты «Вектора» также занимаются разработкой вакцины. Для этого в центре есть все необходимое.
Когда ждать вакцину?
На днях «Вектор» начал тестировать прототипы вакцины от коронавируса. По словам заведующего лабораторией Ильназа Иматдинова, это поможет оценить эффективность, после чего лучшие варианты представят общественности. Произойдет это предположительно летом.
— Мы уже сейчас приступаем к тестированию на лабораторных животных с целью оценки их эффективности и безопасности. По срокам: уже в июне мы планируем представить те самые один или два варианта, которые покажут наилучшие результаты, — уточнил Ильназ Иматдинов.