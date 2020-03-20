Где бы вы ни сдавали тест на коронавирус, везут его в Новосибирск, в центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Здесь создали одни из первых в России тест-системы, которые позволяют найти даже самые мелкие отклонения от нормы и выявить заболевание. Как работает учреждение и не собираются ли его специалисты представить в ближайшее время вакцину от COVID-19?

Что еще за «Вектор»?



Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. Его специалисты одними из первых разработали и создали тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита В, также вместе с Институтом полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН здесь разработали и внедрили в производство единственную отечественную вакцину против вирусного гепатита А и многое другое.

