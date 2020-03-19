«Еле добился приезда врача»: приехавший из Ханоя ярославец рассказал, как записывался на карантин

Мужчина на своей странице в Facebook разместил видеоролики. На них видно, как он выходит из самолета с другими пассажирами, и их никто не встречает и не проверяет.

С тех пор, как в Ярославле у 40-летней женщины обнаружили болезнь, губернатор области подписал документ, по которому прекращается проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий численностью более 50 человек. Также с 23 марта объявляются всеобщие каникулы для школ, запрещено организовывать лагеря.

Неизвестность очень пугает многих ярославцев, поэтому вокруг вируса строится куча догадок и фейков.