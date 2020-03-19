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«Еле добился приезда врача»: приехавший из Ханоя ярославец рассказал, как записывался на карантин

В департаменте здравоохранения дали инструкцию, как поступать тем, кто прибыл из-за границы

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Пассажиры выходят из самолета, а их никто не встречает и не проверяет

Пассажиры выходят из самолета, а их никто не встречает и не проверяет

Прилетевший накануне из Ханоя (столица Вьетнама) ярославец Альберт Филатов рассказал, как в разгар пандемии новой коронавирусной инфекции его встретили в аэропорту и как ему пришлось добиваться самоизоляции.

— В аэропорту кругом хаос какой-то — в Шереметьево вообще никаких мер по встрече рейсов из стран с вирусом не принимают. Никаких людей в «чумных» халатах я не видел, температуру у прилетевших пассажиров никто не мерил, — поделился наблюдениями он. — Приехав в Ярославль, я обзвонил кучу организаций, чтобы добиться приезда врача, ведь отвечающие специалисты вообще никакой информацией по порядку действий не владеют. Везде разная информация, отсылают друг другу. Зато теперь я могу консультации давать по порядку действий, пройдя этот кошмар. В итоге приехал терапевт и выписал больничный. В итоге врач сказал: «Никуда не выходить из дома. Каждый день им сообщать про состояние здоровья. На 10-й день возьмут анализы на вирус. На изоляции быть 14 дней». Со мной живёт жена. Её тоже на больничный отправили.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области напомнили, что звонить в кучу организаций не нужно — только в поликлинику.

— После того, как человек прибывает из-за границы домой, он обязан уведомить об этом поликлинику, к которой он прикреплён. К нему домой выходит участковый доктор и берет анализ. Берется такой анализ на 1 и 10 день нахождения в карантине. Длится сам карантин 14 дней. Все это время человеку рекомендуется выдерживать режим самоизоляции и без необходимости не покидать свою квартиру. Хочется призвать граждан к ответственному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих и соблюдать все рекомендации медицинских работников.

Мужчина на своей странице в Facebook разместил видеоролики. На них видно, как он выходит из самолета с другими пассажирами, и их никто не встречает и не проверяет.

С тех пор, как в Ярославле у 40-летней женщины обнаружили болезнь, губернатор области подписал документ, по которому прекращается проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий численностью более 50 человек. Также с 23 марта объявляются всеобщие каникулы для школ, запрещено организовывать лагеря.

Неизвестность очень пугает многих ярославцев, поэтому вокруг вируса строится куча догадок и фейков.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Анна
19 мар 2020 в 23:09

Да все делают для "спокойствия бабушек", а по факту кто нибудь видел больницы, меры принятые??? Все вода на словах...

игогость
19 мар 2020 в 22:56

Вызывал врача, посмотрел горло и померил температуру и все, никаких анализов и прочего не делал, больничный не дали. И да в Шереметьево никто не проверял, все как обычно по телевизору якобы что-то делают, а по факту всем нас.. рать, зато на бумагах у них все хорошо...

Гость
19 мар 2020 в 22:55

А такую панику создали, трындец