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Муж пациентки остался недоволен и врачами, и состоянием палаты в отделении, куда попала его супруга

Муж пациентки остался недоволен и врачами, и состоянием палаты в отделении, куда попала его супруга

В Ярославской области разгорелся скандал вокруг инфекционного отделения Тутаевской ЦРБ. Это случилось после того, как местный житель выложил в интернет фотографии из лечебного учреждения и обвинил в непрофессионализме врачей и медперсонал.

— Полы помыли только на следующий день после помещения в бокс, — описал происходящее в отделении супруг попавшей туда пациентки Владимир Борисов. — Тревожной кнопки в боксе нет. Дверь в бокс закрывается снаружи. Занавесок нет, а за окном мужики курят, для женщин — это стрессовая ситуация: перед публикой, как на панели, при осмотре врачом. Три часа добивались, чтобы пришел врач и померил давление. И это хорошо, что догадалась взять с собой личный тонометр. Врач намерил 230/100. Только после этого сделали укол.

Кроме того, мужчина пожаловался, что его супругу заперли в боксе незаконно — без каких-либо юридических оснований, да ещё и оставили в нечеловеческих условиях.

— Заманили путём угроз и обмана, — продолжает он. — Это делал лично главврач ЦРБ. Забор крови на анализ сделали только на следующий день. В палате холодно, пришлось спать в одежде на тонкой простынке, накинутой на клеёнку. Результаты анализа были готовы 16 марта, но документы по выписке изготовили только 17 марта. Оставили здорового человека в инфекционном отделении ещё на одну ночь. Ни извинений, ни иной компенсации не было.

Медики уверяют, что на втором этаже все палаты были заняты пациентами с гриппом, ротавирусом, корью и ветрянкой

Медики уверяют, что на втором этаже все палаты были заняты пациентами с гриппом, ротавирусом, корью и ветрянкой

Мужчина не намерен оставлять эту историю, ведь он уверен, что его любимая супруга пострадала от того, что натворили врачи. Но сами медики увидели эту историю совсем по-другому. По информации департамента здравоохранения Ярославской области, его жена недавно вернулась из Италии и отправлена на домашний карантин. Но сбежала.

— Врачи пришли к ней, чтобы взять промежуточный анализ на наличие или отсутствие у пациентки на карантине COVID-19, но брать анализы было не у кого — она решила уехать к себе в деревню, — сообщили врачи-инфекционисты. — К ней приехали доктора и взяли необходимые анализы. Результат оказался неоднозначным, поэтому мы приняли решение поместить её в инфекционное отделение. Перед госпитализацией с ней созвонились за полтора часа, чтобы она успела собраться. После повторно взятых анализов выяснилось, что она здорова, и пациентку отпустили домой. Времени был шестой час вечера, и так как ехать женщине далеко, сотрудники больницы ей предложили остаться до утра. И она сама согласилась.

Что касается «убитых» палат, то власти говорят, что в прошлом году здесь капитально отремонтировали второй этаж инфекционного отделения. Если будут выделены средства на ремонт первого, отремонтируют и его.

В администрации Тутаевского района обратили внимание на эту историю и пообещали разобраться в деле, а главное, выяснить, кто в этой ситуации не прав — медики или пациентка.

Партия «Единая Россия» решила внести на рассмотрение парламента проект закона об уголовной ответственности граждан, сбежавших из-под карантина по коронавирусу. Речь не идёт о лишении свободы, отметил депутат, однако законодатели планируют установить в качестве наказания крупные штрафы, запрет занимать руководящие должности и исправительные работы.

По официальным данным департамента здравоохранения, со 2 марта в Ярославской области сделано 405 анализов. За весь период уже лабораторно обследованы 742 человека. Официально в регионе зафиксирован один случай заболевания COVID-19. Сейчас заболевшая женщина содержится в специальном боксе инфекционной больницы. Ранее медики рассказали о состоянии здоровья пациентки и людей, которые с ней контактировали.

Сегодня в России зафиксирована первая смерть у человека с коронавирусом: 79-летняя женщина погибла, имея множество сопутствующих диагнозов.

Всего в России было проведено более 133 тысяч исследований на коронавирус, выявлено 147 заболевших. В Ярославской области официально зафиксирован один случай. Сейчас женщина с COVID-19 содержится в специальном боксе инфекционной больницы. Ранее медики рассказали о состоянии здоровья пациентки и людей, которые с ней контактировали.

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