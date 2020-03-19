В Ярославской области разгорелся скандал вокруг инфекционного отделения Тутаевской ЦРБ. Это случилось после того, как местный житель выложил в интернет фотографии из лечебного учреждения и обвинил в непрофессионализме врачей и медперсонал.



— Полы помыли только на следующий день после помещения в бокс, — описал происходящее в отделении супруг попавшей туда пациентки Владимир Борисов. — Тревожной кнопки в боксе нет. Дверь в бокс закрывается снаружи. Занавесок нет, а за окном мужики курят, для женщин — это стрессовая ситуация: перед публикой, как на панели, при осмотре врачом. Три часа добивались, чтобы пришел врач и померил давление. И это хорошо, что догадалась взять с собой личный тонометр. Врач намерил 230/100. Только после этого сделали укол.

