В Ярославской области разгорелся скандал вокруг инфекционного отделения Тутаевской ЦРБ. Это случилось после того, как местный житель выложил в интернет фотографии из лечебного учреждения и обвинил в непрофессионализме врачей и медперсонал.
— Полы помыли только на следующий день после помещения в бокс, — описал происходящее в отделении супруг попавшей туда пациентки Владимир Борисов. — Тревожной кнопки в боксе нет. Дверь в бокс закрывается снаружи. Занавесок нет, а за окном мужики курят, для женщин — это стрессовая ситуация: перед публикой, как на панели, при осмотре врачом. Три часа добивались, чтобы пришел врач и померил давление. И это хорошо, что догадалась взять с собой личный тонометр. Врач намерил 230/100. Только после этого сделали укол.
Кроме того, мужчина пожаловался, что его супругу заперли в боксе незаконно — без каких-либо юридических оснований, да ещё и оставили в нечеловеческих условиях.
— Заманили путём угроз и обмана, — продолжает он. — Это делал лично главврач ЦРБ. Забор крови на анализ сделали только на следующий день. В палате холодно, пришлось спать в одежде на тонкой простынке, накинутой на клеёнку. Результаты анализа были готовы 16 марта, но документы по выписке изготовили только 17 марта. Оставили здорового человека в инфекционном отделении ещё на одну ночь. Ни извинений, ни иной компенсации не было.
Мужчина не намерен оставлять эту историю, ведь он уверен, что его любимая супруга пострадала от того, что натворили врачи. Но сами медики увидели эту историю совсем по-другому. По информации департамента здравоохранения Ярославской области, его жена недавно вернулась из Италии и отправлена на домашний карантин. Но сбежала.
— Врачи пришли к ней, чтобы взять промежуточный анализ на наличие или отсутствие у пациентки на карантине COVID-19, но брать анализы было не у кого — она решила уехать к себе в деревню, — сообщили врачи-инфекционисты. — К ней приехали доктора и взяли необходимые анализы. Результат оказался неоднозначным, поэтому мы приняли решение поместить её в инфекционное отделение. Перед госпитализацией с ней созвонились за полтора часа, чтобы она успела собраться. После повторно взятых анализов выяснилось, что она здорова, и пациентку отпустили домой. Времени был шестой час вечера, и так как ехать женщине далеко, сотрудники больницы ей предложили остаться до утра. И она сама согласилась.
Что касается «убитых» палат, то власти говорят, что в прошлом году здесь капитально отремонтировали второй этаж инфекционного отделения. Если будут выделены средства на ремонт первого, отремонтируют и его.
В администрации Тутаевского района обратили внимание на эту историю и пообещали разобраться в деле, а главное, выяснить, кто в этой ситуации не прав — медики или пациентка.
Партия «Единая Россия» решила внести на рассмотрение парламента проект закона об уголовной ответственности граждан, сбежавших из-под карантина по коронавирусу. Речь не идёт о лишении свободы, отметил депутат, однако законодатели планируют установить в качестве наказания крупные штрафы, запрет занимать руководящие должности и исправительные работы.
По официальным данным департамента здравоохранения, со 2 марта в Ярославской области сделано 405 анализов. За весь период уже лабораторно обследованы 742 человека. Официально в регионе зафиксирован один случай заболевания COVID-19. Сейчас заболевшая женщина содержится в специальном боксе инфекционной больницы. Ранее медики рассказали о состоянии здоровья пациентки и людей, которые с ней контактировали.
Сегодня в России зафиксирована первая смерть у человека с коронавирусом: 79-летняя женщина погибла, имея множество сопутствующих диагнозов.
Всего в России было проведено более 133 тысяч исследований на коронавирус, выявлено 147 заболевших. В Ярославской области официально зафиксирован один случай. Сейчас женщина с COVID-19 содержится в специальном боксе инфекционной больницы. Ранее медики рассказали о состоянии здоровья пациентки и людей, которые с ней контактировали.
По состоянию здоровья 10 марта (без подозрения на коронавирус) мне пришлось вызвать скорую помощь и меня привезли в инфекционную больницу на Липовой горе. Врач скорой помощи и врач и медсестры инфекции были внимательны, вежливы и сделали все необходимое по оказанию мне медицинской помощи. Претензий нет. Но! Скорую помощь ждала 2 часа, даже пришлось через полтора часа продублировать звонок. В боксе инфекционной больницы было очень холодно. Я укрылась тремя одеялами и, спасибо медсестрам, дали грелку. Но спать было очень проблематично не только из-за общего недомогания и холода, но и кровати -гамака. Ночь была тяжелая, тем более, что с моей больной спиной гамак совсем не подходит. Хорошо, что капельница привела меня в более-менее порядок и я отпросилась домой на следующий день. Медики сказали, что в прошлом году было тепло в больнице, а в этом году все время холодно.