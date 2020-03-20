— Поражает самоуверенность отдельных граждан, которые рискуют здоровьем ради отдыха! Да и какой на хрен может быть отдых, если вокруг такая «чума». Эти люди, скорее всего, не дружат с головой, конченные пофигисты. Ну флаг им в руки! Пусть отдыхают! Дай Бог им здоровья! — написал пользователь 1009.

— Вот не сидится дома в такой момент. Как это по-нашему, по-русски, — сокрушается Олег Иванов.

— Вот простые люди никуда по заграницам не ездят, им просто не на что. Пусть кто эту заразу привёз, тот и лечение оплачивает. Уставшие они, отдыхать уехали, сидели бы с голой жопой, никакого вируса не привезли, — ярко высказалась Юлия Боярская.

Обо всей ситуации по коронавирусу в Ярославской области можно узнать из нашей хроники.

Критикуют скупщиков гречки

— Жрать гречку вёдрами! И смешно, и плакать хочется. Вместо того, чтобы укреплять иммунитет (брусника, клюква, мёд), скупили гречку, туалетную бумагу и т.д. Люди! Гречка от коронавируса не спасает, — высказалась Ольга Комиссарова.



— Люди, это бред полный, не превращайтесь в стадо! Не надо создавать ажиотаж и панику! Хотя бы даже потому, что на всю жизнь вы все равно не запасетесь. И потом, до сегодняшнего дня ведь как-то не возникало проблем с продуктами, а сегодня что вдруг случилось? Производители и продавцы делают на вас деньги! — написал Роман Романычев.