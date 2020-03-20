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Каждый день в ярославских супермаркетах пустеют полки с гречей&nbsp;

Каждый день в ярославских супермаркетах пустеют полки с гречей 

С начала этой недели в Ярославской области неспокойно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Слухи о первой заражённой поползли ещё с выходных, и они подтвердились. Но до сих пор в городе официально есть новая инфекция COVID-19 только у одного человека.

Естественно, тема коронавируса сейчас самая обсуждаемая. Мы собрали мнения жителей на этот счёт.

Ругают туристов

— Туристы — такое чувство, что это существа без мозгов. Давно пора закрыть границы, пока ВОЗ не снимет опасность пандемии, — считает пользователь Den.

— Поражает самоуверенность отдельных граждан, которые рискуют здоровьем ради отдыха! Да и какой на хрен может быть отдых, если вокруг такая «чума». Эти люди, скорее всего, не дружат с головой, конченные пофигисты. Ну флаг им в руки! Пусть отдыхают! Дай Бог им здоровья! — написал пользователь 1009.

— Вот не сидится дома в такой момент. Как это по-нашему, по-русски, — сокрушается Олег Иванов.

— Вот простые люди никуда по заграницам не ездят, им просто не на что. Пусть кто эту заразу привёз, тот и лечение оплачивает. Уставшие они, отдыхать уехали, сидели бы с голой жопой, никакого вируса не привезли, — ярко высказалась Юлия Боярская.

Обо всей ситуации по коронавирусу в Ярославской области можно узнать из нашей хроники.

Критикуют скупщиков гречки

— Жрать гречку вёдрами! И смешно, и плакать хочется. Вместо того, чтобы укреплять иммунитет (брусника, клюква, мёд), скупили гречку, туалетную бумагу и т.д. Люди! Гречка от коронавируса не спасает, — высказалась Ольга Комиссарова.

— Люди, это бред полный, не превращайтесь в стадо! Не надо создавать ажиотаж и панику! Хотя бы даже потому, что на всю жизнь вы все равно не запасетесь. И потом, до сегодняшнего дня ведь как-то не возникало проблем с продуктами, а сегодня что вдруг случилось? Производители и продавцы делают на вас деньги! — написал Роман Романычев.

— Сначала наберут круп мешками, а потом удивляются, почему крысы такие жирные стали и почему коты прячутся от моли, — высказался Андрей Брагино.

Но не все критикуют. Кто-то понимает смысл таких действий:

— Нормальное поведение людей, которые хотят выжить. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Смеяться тут не над чем.

— Я лично закупаться не пойду, но не вижу паники в том, что народ решил это сделать. В конце концов, это личное дело каждого. А у нашего народа, наученного всякими дефолтами и 90-ми годами, это срабатывает уже на уровне инстинктов. Так что не стоит никого винить в своих реакциях, — заступилась Екатерина Каисиди.

А кто-то просто шутит над этой ситуацией:

— Главное — хорошо подготовиться, вирус испугается и отступит, — с улыбкой написала Валентина Озерова.

Кстати, если вам всё же захотелось закупиться, вот советы от диетолога, что брать.

Сочувствуют

— Скорейшего выздоровления. Любой может оказаться на их месте. И представьте, что их ждёт после выписки. Повторные анализы, наблюдение и люди, которые «добрые», шушукающиеся за спиной, — написал Евгений.

Думают и о других проблемах города

— То чувство, когда вирус жителям важнее, чем судьба троллейбуса в Ярославле, — написал Иван Мартынов.

Речь идёт о закрытии троллейбусного депо № 1 в Ярославле, что, по мнению некоторых экспертов, может привести к ухудшению работы электрического транспорта.

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