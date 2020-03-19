С 20 марта начнет действовать новый порядок оформления и оплаты больничного для тех, кто находится на карантине из-за коронавируса. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, оформить больничный лист можно будет дистанционно — такая возможность появилась впервые. Подать заявление можно на сайте Фонда социального страхования. К заявлению нужно приложить фото билетов или иных документов, подтверждающих, что вы выезжали из страны. Оформить больничный можно не только на себя, но и на тех, кто с вами проживает.
— Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных дней нахождения на больничном, а вторая — после закрытия листка нетрудоспособности, — сообщили в министерстве.
Уточняется, что больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств ФСС, то есть работодателю не придется даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства.
поясните что за билеты что человек не выезжал из страны ?