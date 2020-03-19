Сколько живет коронавирус: картинка, которая убедит мыть руки чаще

В издании The New England Journal of Medicine вышло новое исследование о коронавирусе. Его авторы выяснили, что вирус может держаться на разных поверхностях от трех часов до трех дней.
Главное из исследования мы собрали в одну картинку, вот она.
Помните, что медики рекомендуют по возможности отказаться от посещения массовых мероприятий и мест скопления людей. Мойте руки чаще, прикрывайте лицо, когда чихаете или кашляете. Проветривайте помещение и делайте влажную уборку.
А как правильно мыть руки, смотрите в этом видео.