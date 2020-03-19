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Сколько живет коронавирус: картинка, которая убедит мыть руки чаще

Ученые еще раз подтвердили, что инфекция может передаться воздушно-капельным путем

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На поручне общественного транспорта вирус держится несколько дней. Пришли домой — помойте руки

На поручне общественного транспорта вирус держится несколько дней. Пришли домой — помойте руки

В издании The New England Journal of Medicine вышло новое исследование о коронавирусе. Его авторы выяснили, что вирус может держаться на разных поверхностях от трех часов до трех дней.

Главное из исследования мы собрали в одну картинку, вот она.

Дольше всего вирус живет на изделиях из стали и пластика

Дольше всего вирус живет на изделиях из стали и пластика

Помните, что медики рекомендуют по возможности отказаться от посещения массовых мероприятий и мест скопления людей. Мойте руки чаще, прикрывайте лицо, когда чихаете или кашляете. Проветривайте помещение и делайте влажную уборку.

А как правильно мыть руки, смотрите в этом видео.

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