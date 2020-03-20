Шаг 2: соблюдайте все рекомендации медиков. Если вас отправят на 14-дневный карантин — следует неукоснительно его соблюдать.

Шаг 3: когда врач подтвердит, что вы полностью здоровы, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и закрыть больничный — точно так же, как в случае, например, с ОРЗ.

— Лучше всего выбрать электронный больничный лист. Такой не нужно нести на работу и невозможно потерять: все данные уже внесены в специальную базу. Кроме того, работникам бухгалтерии так легче вести учет больничных листов, ведь к бумажным экземплярам предъявляются определенные требования, —объяснила главный специалист по работе со СМИ тюменского фонда социального страхования Татьяна Улитина.

Электронный больничный с 20 марта можно оформить на сайте Фонда социального страхования. К заявлению нужно приложить фото билетов или иных документов, подтверждающих, что вы выезжали из страны. Оформить больничный можно не только на себя, но и на тех, кто с вами проживает.



— Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных дней нахождения на больничном, а вторая — после закрытия листка нетрудоспособности, — сообщили в Минтруда.

