О профилактике коронавируса говорят каждый день. Тем, кто вернулся домой из зарубежных поездок, медики и работодатели рекомендуют самоизоляцию — домашний двухнедельный карантин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин даже пообещал, что больничный из-за карантина будет оплачен в особом порядке. А как его оформить — рассказываем в простой инструкции.
Шаг 1: при наличии симптомов коронавируса (если вы недавно вернулись из-за рубежа или контактировали с приехавшими оттуда) необходимо остаться дома и вызвать врача. Специалист проведет осмотр, назначит обследование и даст рекомендации. Если зафиксирует признаки заболевания — откроет больничный. Посещать поликлинику при этом не нужно: доктор сам внесет в систему все данные.
Шаг 2: соблюдайте все рекомендации медиков. Если вас отправят на 14-дневный карантин — следует неукоснительно его соблюдать.
Шаг 3: когда врач подтвердит, что вы полностью здоровы, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и закрыть больничный — точно так же, как в случае, например, с ОРЗ.
— Лучше всего выбрать электронный больничный лист. Такой не нужно нести на работу и невозможно потерять: все данные уже внесены в специальную базу. Кроме того, работникам бухгалтерии так легче вести учет больничных листов, ведь к бумажным экземплярам предъявляются определенные требования, —объяснила главный специалист по работе со СМИ тюменского фонда социального страхования Татьяна Улитина.
Электронный больничный с 20 марта можно оформить на сайте Фонда социального страхования. К заявлению нужно приложить фото билетов или иных документов, подтверждающих, что вы выезжали из страны. Оформить больничный можно не только на себя, но и на тех, кто с вами проживает.
— Больничный, выданный в связи с карантином, будет оплачиваться частями. Вопреки стандартной практике, когда гражданин получает оплату после закрытия больничного, первая выплата поступит после 7 календарных дней нахождения на больничном, а вторая — после закрытия листка нетрудоспособности, — сообщили в Минтруда.
Больничный лист по карантину сразу будет оплачиваться из средств ФСС, то есть работодателю не придется даже на короткое время отвлекать собственные оборотные средства.