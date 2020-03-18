Сегодня в России выявили 33 новых случая заболевания коронавирусом — большинство случаев в Москве, один — в Новосибирской области и еще один — в Томской, третий случай коронавируса зафиксирован в Нижегородской области, сообщает оперативный штаб. В общей сложности болезнь подтверждена у 147 россиян. Пять из них уже выздоровели. Почти 123 тысячи человек сдали анализы на выявление инфекции.



По данным Роспотребнадзора, всего в мире насчитывается 197 802 заболевших коронавирусной инфекцией. Более восьми тысяч погибли. С 16 февраля заболеваемость стала расти вне Китая, где изначально была обнаружена новая болезнь. В Китае же эпидемия идет на спад. Тем не менее там ситуация остается наиболее сложной, на втором месте по числу заболеваний — Италия, где за сутки заразились три с половиной тысячи человек. На третьем месте — Иран, где больше 17 тысяч человек с коронавирусом.