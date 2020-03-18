В Ярославской области ввели режим особой готовности при коронавирусной инфекции. В регионе официально подтверждён один случай заболевания, проверяют ещё шесть человек, общавшихся с больной.

Как быть всем остальным жителям, переживающим за своё здоровье? Если почувствовали недомогание, будто при простуде, вызовите врача — сообщите о своём состоянии по телефону, опишите симптомы. Только в том случае, если доктор посчитает ваши симптомы схожими с COVID-19, он сам назначит тест на коронавирус.

— Забор биоматериала проводится в поликлиниках и больницах, а также в машинах скорой помощи. Лабораторные исследования осуществляет сейчас только Роспотребнадзор. Результаты станут известны на следующий день или через сутки — зависит от того, когда была взята кровь, — сообщили 76.RU в Роспотребнадзоре.



Без показаний даже платно тест на COVID-19 пока нигде пройти не удастся. Но ярославцев обнадёживают, что скоро анализ будет доступен для всех.