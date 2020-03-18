В Ярославской области ввели режим особой готовности при коронавирусной инфекции. В регионе официально подтверждён один случай заболевания, проверяют ещё шесть человек, общавшихся с больной.
Как быть всем остальным жителям, переживающим за своё здоровье? Если почувствовали недомогание, будто при простуде, вызовите врача — сообщите о своём состоянии по телефону, опишите симптомы. Только в том случае, если доктор посчитает ваши симптомы схожими с COVID-19, он сам назначит тест на коронавирус.
— Забор биоматериала проводится в поликлиниках и больницах, а также в машинах скорой помощи. Лабораторные исследования осуществляет сейчас только Роспотребнадзор. Результаты станут известны на следующий день или через сутки — зависит от того, когда была взята кровь, — сообщили 76.RU в Роспотребнадзоре.
Без показаний даже платно тест на COVID-19 пока нигде пройти не удастся. Но ярославцев обнадёживают, что скоро анализ будет доступен для всех.
— Этот вопрос сейчас находится на стадии решения, — сообщила главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Ирина Старостина. — В течение нескольких дней в Ярославле появится место, где тест на коронавирус сможет пройти любой желающий.
Сейчас в Ярославле и области тесты на коронавирус в обязательном порядке берут только у людей с подозрением на инфекцию COVID-19, у приехавших из-за границы и у тех, кто контактировал с заражёнными.
В апреле некоторые частные клиники Ярославля планируют начать делать тесты на коронавирусную инфекцию. Так, об этом уже заявили в «Инвитро».
Телефон горячей линии по коронавирусу в Ярославской области: 8 (4852) 40-04-55.
Закрыли бы границу на месяц раньше, не было бы заразы в России.