Ярославская епархия выдала список рекомендаций для всех приходов. В инструкции сказано, как продолжать совершать религиозные обряды, но при этом обезопасить себя от заражения инфекцией.
— Выполнять указания необходимо до изменения эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и получения соответствующих указаний от епархиального управления о полном или частичном прекращении действия настоящей инструкции, — говорится в сообщении.
Основные указания касаются гигиены при проведении таинств.
Ткань, которой обтирают ложечку с крестом для причастия, теперь необходимо после каждого человека обтирать спиртом. «Запивку» причащающимся давать только в одноразовой посуде. Просфоры и освященные хлеба рекомендовано давать только в одноразовых перчатках. Чтобы утереть рот после причастия, использовать бумажные салфетки, которые после следует сжечь.
Воздерживаться от лобзания чаши и креста. Священникам рекомендовали теперь возлагать крест на головы прихожан. А также не давать руки для целования.
Крестить теперь будут только индивидуально и с промежуточной дезинфекцией купели. Для помазания использовать ватную палочку и бумажную салфетку (и тоже их потом сжечь).
Вся церковная утварь должна протираться и ополаскиваться кипятком после каждого богослужения. В храмах установить график проветривания. Регулярно дезинфицировать поверхности мебели в храме, дверные ручки.
— Необходимо объяснять прихожанам, что исполнение вводимых предписаний и ограничений следует воспринимать как следование словам Священного Писания: «Не искушай Господа Бога твоего». Также объяснять прихожанам, что в случае появления симптомов ОРВИ или иных заразных болезней им следует ради любви к ближним и заботы о них воздерживаться от посещения храмов, - ставит задачу церковь.
Несмотря на уверения рэпэце о существовании сверхестественных сил, которые проявляются на каждом шагу, в действительности освященные предметы обряда - обыкновенные предметы? Обман, кругом обман?