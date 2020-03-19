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Службы не отменяют, но принимают меры безопасности

Службы не отменяют, но принимают меры безопасности

Ярославская епархия выдала список рекомендаций для всех приходов. В инструкции сказано, как продолжать совершать религиозные обряды, но при этом обезопасить себя от заражения инфекцией.

— Выполнять указания необходимо до изменения эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и получения соответствующих указаний от епархиального управления о полном или частичном прекращении действия настоящей инструкции, — говорится в сообщении.

Основные указания касаются гигиены при проведении таинств.

Ткань, которой обтирают ложечку с крестом для причастия, теперь необходимо после каждого человека обтирать спиртом. «Запивку» причащающимся давать только в одноразовой посуде. Просфоры и освященные хлеба рекомендовано давать только в одноразовых перчатках. Чтобы утереть рот после причастия, использовать бумажные салфетки, которые после следует сжечь.

Воздерживаться от лобзания чаши и креста. Священникам рекомендовали теперь возлагать крест на головы прихожан. А также не давать руки для целования.

Крестить теперь будут только индивидуально и с промежуточной дезинфекцией купели. Для помазания использовать ватную палочку и бумажную салфетку (и тоже их потом сжечь).

Вся церковная утварь должна протираться и ополаскиваться кипятком после каждого богослужения. В храмах установить график проветривания. Регулярно дезинфицировать поверхности мебели в храме, дверные ручки.

— Необходимо объяснять прихожанам, что исполнение вводимых предписаний и ограничений следует воспринимать как следование словам Священного Писания: «Не искушай Господа Бога твоего». Также объяснять прихожанам, что в случае появления симптомов ОРВИ или иных заразных болезней им следует ради любви к ближним и заботы о них воздерживаться от посещения храмов, - ставит задачу церковь.

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коронавирусцерковьслужба в храмехрамы Ярославля
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КОММЕНТАРИИ (8)

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19 мар 2020 в 08:00

Несмотря на уверения рэпэце о существовании сверхестественных сил, которые проявляются на каждом шагу, в действительности освященные предметы обряда - обыкновенные предметы? Обман, кругом обман?

ваш господин
19 мар 2020 в 07:19

целуем значит в сахарные уста 😁

Имя
19 мар 2020 в 07:16

Мало того ходи унижайся там, так ещё оказывается там что то целовать надо было?? Извращение какое-то.. бедолаги. Что угодно, лишь бы мозг не использовать, да?