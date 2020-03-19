Ярославская епархия выдала список рекомендаций для всех приходов. В инструкции сказано, как продолжать совершать религиозные обряды, но при этом обезопасить себя от заражения инфекцией.



— Выполнять указания необходимо до изменения эпидемиологической ситуации в лучшую сторону и получения соответствующих указаний от епархиального управления о полном или частичном прекращении действия настоящей инструкции, — говорится в сообщении.



Основные указания касаются гигиены при проведении таинств.



Ткань, которой обтирают ложечку с крестом для причастия, теперь необходимо после каждого человека обтирать спиртом. «Запивку» причащающимся давать только в одноразовой посуде. Просфоры и освященные хлеба рекомендовано давать только в одноразовых перчатках. Чтобы утереть рот после причастия, использовать бумажные салфетки, которые после следует сжечь.

