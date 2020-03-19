«Перестаньте клянчить»: 4 вещи, которыми покупатели в аптеках выводят фармацевтов из себя

2. Не кашляйте на нас



Покупатели не думают о здоровье фармацевта. Они чихают и кашляют, не отворачиваясь и не прикрывая рот. Некоторые даже специально кашляют, чтобы показать, какой именно у них кашель, чтобы фармацевт помог определиться с лекарством.







3. Не возвращайте лекарства



По закону, лекарства не подлежат возврату. Бывают случаи, когда люди покупают лекарство, а затем приносят его обратно, говоря о том, что ознакомились с инструкцией и поняли, что им оно не подходит. Советую читать инструкцию, не отходя от кассы. Также покупатели обвиняют фармацевтов и пытаются сдать лекарства, если возникает какое-то побочное действие, указанное в инструкции. Нередко это бывает даже надуманным. Но фармацевт здесь ни при чём. Вам это лекарство выписал врач. Сходите к специалисту и объясните причину своего недомогания. Возможно, препарат вам действительно не подходит.



4. Не нойте



Многие выпрашивают лекарства без рецепта и обижаются на фармацевта, если он их не продаёт. Но людям стоит понять, что специалист это делает не из личной неприязни, а просто не имеет права поступить по-другому. Причём стоит помнить, что рецепт нужен при каждой покупке и никакие «честное слово, у меня есть, но не с собой» не действуют. Фармацевт может сжалиться над бабушкой, которой тяжело ходить туда-сюда. Но к чему может привести эта жалость? К штрафу и к проблемам со здоровьем у клиента.

