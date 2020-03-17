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За сутки в России выявлен 21 случай заболевания коронавирусом

Летальных случаев не зарегистрировано

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Если вы чувствуете недомогание — носите маску

Если вы чувствуете недомогание — носите маску

По официальным данным на сегодняшний день в России коронавирус был подтвержден у 114 пациентов, пять из них уже выздоровели. Как сообщает Роспотребнадзор, за сутки был выявлен 21 случай. Четыре пациента находятся в Москве, по два — в Самарской, Калининградской и Тверской областях, по одному — в Московской, Тамбовской, Калужской области, Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Архангельской, Ярославской областях, республиках Татарстан и Хакасия, а также в Красноярском крае.

Всего под медицинским наблюдением из-за опасности коронавируса в России на сегодняшний день находятся 16 401 человек. Летальных исходов заболевания не зарегистрировано.

Вокруг заболевания множатся слухи. Днем СМИ сообщали о закрытии на карантин столицы, однако позже эту информацию опровергли.

— Эти сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба, — прокомментировала ситуацию изданию РБК заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

В социальных сетях распространяется сообщение о том, что города сегодня ночью будут дезинфицировать, распыляя специальный состав с воздуха. Жителям советуют закрыть все двери и окна и не выходить на улицу до пяти утра. Однако и эта информация не соответствует действительности — ее опровергли в пресс-службах центрального и южно-восточного военных округов.

Если вы получили такое сообщение — не паникуйте, информация ложная

Если вы получили такое сообщение — не паникуйте, информация ложная

В мире по данным на утро 17 марта коронавирус подтвердился у 182 178 пациентов. Летальным исходом закончились 7142 случая заболевания.

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китайский коронавирусздоровьепандемия
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КОММЕНТАРИИ (1)

1житель
17 мар 2020 в 20:03

"Когда настанет мир, и вымрут эти жалкие людишки,
Останутся лишь рок, коты, и неплохие книжки."