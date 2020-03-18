18 марта среда
СЕЙЧАС +6°С
usd 73.89
eur 82.31
Тема дня Первый заражённый коронавирусом в Ярославле
СЕЙЧАС +6°С
usd 73.89
eur 82.31

Все новости

Все новости
Необязательно обегать все аптеки ради маски&nbsp;

Необязательно обегать все аптеки ради маски 

В аптеках Ярославля закончились медицинские маски, в правительстве области подтвердили дефицит. Пока чиновники договариваются с поставщиками, мы нашли способ решить эту проблему — маску можно сделать из ваты и марли.

Для чего нужна маска

В период распространения ОРВИ, гриппа, а также новой коронавирусной инфекции масочный режим ввели в ярославских больницах.

Всемирная организация здравоохранения объясняет, что носить маску везде не нужно. Маска необходима:

  • тем, кто заражён;
  • тем, кто ухаживает за больными;
  • медицинским работникам.

— Во всем мире ощущается нехватка масок, поэтому ВОЗ призывает людей использовать маски с умом, — говорится на сайте организации.

Наиболее эффективные способы защитить себя и окружающих от COVID-19:

  • часто мыть руки;
  • прикрываться при кашле изгибом локтя или салфеткой;
  • держаться на расстоянии не менее одного метра от людей, которые кашляют или чихают.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

китайский коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

ваш господин
18 мар 2020 в 10:45

чиновники должны договариваться с поставщиками в самодельных масках из навоза и палок , тогда быстрее договорятся 😁

Гость
18 мар 2020 в 09:33

Где Прохорова? У нее коронавирус?

Гость
18 мар 2020 в 08:49

От болезней мозга никакая повязка не спасет.