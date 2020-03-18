В аптеках Ярославля закончились медицинские маски, в правительстве области подтвердили дефицит. Пока чиновники договариваются с поставщиками, мы нашли способ решить эту проблему — маску можно сделать из ваты и марли.

Для чего нужна маска

В период распространения ОРВИ, гриппа, а также новой коронавирусной инфекции масочный режим ввели в ярославских больницах.

Всемирная организация здравоохранения объясняет, что носить маску везде не нужно. Маска необходима: