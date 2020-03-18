В аптеках Ярославля закончились медицинские маски, в правительстве области подтвердили дефицит. Пока чиновники договариваются с поставщиками, мы нашли способ решить эту проблему — маску можно сделать из ваты и марли.
Для чего нужна маска
В период распространения ОРВИ, гриппа, а также новой коронавирусной инфекции масочный режим ввели в ярославских больницах.
Всемирная организация здравоохранения объясняет, что носить маску везде не нужно. Маска необходима:
- тем, кто заражён;
- тем, кто ухаживает за больными;
- медицинским работникам.
— Во всем мире ощущается нехватка масок, поэтому ВОЗ призывает людей использовать маски с умом, — говорится на сайте организации.
Наиболее эффективные способы защитить себя и окружающих от COVID-19:
- часто мыть руки;
- прикрываться при кашле изгибом локтя или салфеткой;
- держаться на расстоянии не менее одного метра от людей, которые кашляют или чихают.
чиновники должны договариваться с поставщиками в самодельных масках из навоза и палок , тогда быстрее договорятся 😁