Ломит тело, в горле першит: зараженные коронавирусом рассказали о первых симптомах

За понедельник число зараженных коронавирусом в России выросло — с 63 до 93 человек. Большинство госпитализированных находится в Москве, однако за последние дни новости о зараженных стали поступать из регионов — Тюмени, Тольятти, Красноярска, Перми, Кемерово. Публикуем рассказы тех, кто заразился коронавирусом, и их родственников.



«Ломило тело, поднялась температура»