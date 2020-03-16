«В случае эпидемии развернём 600 коек»: депздрав рассказал, как Ярославль готовится к коронавирусу

Департамент здравоохранения Ярославской области дал большую пресс-конференцию по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 из Китая. На 16 марта официальных случаев заболевания в регионе пока не подтвердили.

— Проверку уже прошли 232 человека, из них 215 — граждане России. На данный момент выявленных случаев заболевания в регионе нет, — рассказал Александр Звягин, глава Роспотребнадзора по Ярославской области. — Все результаты, отправленные в Новосибирск, отрицательные. В нашей лаборатории тоже.