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«В случае эпидемии развернём 600 коек»: депздрав рассказал, как Ярославль готовится к коронавирусу

Когда в городе появятся маски и сколько людей под подозрением

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В Ярославской области закупят аппараты для вентиляции лёгких

В Ярославской области закупят аппараты для вентиляции лёгких

Департамент здравоохранения Ярославской области дал большую пресс-конференцию по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 из Китая. На 16 марта официальных случаев заболевания в регионе пока не подтвердили.

— Проверку уже прошли 232 человека, из них 215 — граждане России. На данный момент выявленных случаев заболевания в регионе нет, — рассказал Александр Звягин, глава Роспотребнадзора по Ярославской области. — Все результаты, отправленные в Новосибирск, отрицательные. В нашей лаборатории тоже.

И уточнил, что анализ на вирус готовится 3,5 часа.

Однако чиновники депздрава готовятся к возможной эпидемии.

— В случае эпидемии мы сможем развернуть 600 коек в больницах региона, — рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. — В лечебных учреждениях есть больше миллиона медицинских масок.

При осложнениях во время коронавирусной инфекции пациенту может понадобиться искусственная вентиляция лёгких. В Ярославской области всего 34 аппарата для этого. Правительство планирует закупать ещё.

— Президент выделил из резервного фонда 8 миллионов рублей. На них купим ещё аппаратов искусственной вентиляции лёгких, — добавил Саитгареев.

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китайский коронавирус
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КОММЕНТАРИИ (18)

Гость
16 мар 2020 в 16:08

Ну а чего население Ярославской области 1253189. каждому второму койка есть. А вот с аппаратами ивл похуже

Гость 1
16 мар 2020 в 16:30

Решила "поделиться улыбкою своей". Вернулся ребенок из Европы, родители добросовестно сообщили в школу с вопросом: что делать? Спустя 2 дня пришло решение- изоляция на 14 дней дома (симптомов нет). До взрослых, кто с ребенком летал, дела никому нет. Ладно. Сидит ребенок дома, остальные учатся, в том числе и те, кто тоже улетал, но сам порогов не обивал с надоедливыми вопросами: "Надо ли что-то делать?" Под конец изоляции взяли тест, но не кровь, а мазок из горла и носа. Не знаю, что и кто делает за 3,5 часа, но результат мазка ждали 3 дня (и другие собратья по несчастью, попавшие в статистику исключительно по собственной инициативе). И это только малая часть истории, остальное еще "веселей". Писать не хочется. Одно радует- выписали "из изоляции". Но вот оптимизма после всего этого "хорошо поставленного процесса" у меня убавилось.

Гость
16 мар 2020 в 16:00

Вот читаешь заголовки вроде так красиво и успокаивающе звучит, а начинаешь вчитываться и понимаешь 600 коек на всю область....нда