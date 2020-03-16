«В случае эпидемии развернём 600 коек»: депздрав рассказал, как Ярославль готовится к коронавирусу

Департамент здравоохранения Ярославской области дал большую пресс-конференцию по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 из Китая. На 16 марта официальных случаев заболевания в регионе пока не подтвердили.
— Проверку уже прошли 232 человека, из них 215 — граждане России. На данный момент выявленных случаев заболевания в регионе нет, — рассказал Александр Звягин, глава Роспотребнадзора по Ярославской области. — Все результаты, отправленные в Новосибирск, отрицательные. В нашей лаборатории тоже.
И уточнил, что анализ на вирус готовится 3,5 часа.
Однако чиновники депздрава готовятся к возможной эпидемии.
— В случае эпидемии мы сможем развернуть 600 коек в больницах региона, — рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. — В лечебных учреждениях есть больше миллиона медицинских масок.
При осложнениях во время коронавирусной инфекции пациенту может понадобиться искусственная вентиляция лёгких. В Ярославской области всего 34 аппарата для этого. Правительство планирует закупать ещё.
— Президент выделил из резервного фонда 8 миллионов рублей. На них купим ещё аппаратов искусственной вентиляции лёгких, — добавил Саитгареев.
Ну а чего население Ярославской области 1253189. каждому второму койка есть. А вот с аппаратами ивл похуже