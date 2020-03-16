Скорая против неотложки: разберетесь, кому и когда звонить?

Всего один правильный номер, и вы спасёте себе жизнь, не отнимая эту возможность у других. Стоит ли вызывать скорую, когда у вас болят зубы, и кто приедет к ребенку с высокой температурой? А вы знаете, какая служба должна к вам приехать в случае чего, или будете долго рыться в интернете в поиске нужных телефонов?
Из-за мигрени у вас невыносимо разболелась голова, поднялась температура и давление
У человека приступ психического расстройства, он стучит в двери соседям, что-то бессвязно говорит
Две недели вы просто кашляли, а теперь к кашлю присоединилась еще и боль в груди
В прошлом году вам поставили диагноз «хронический гастрит», а сегодня у вас сильно разболелся живот
А если живот разболелся у беременной?
Ваш ребенок увлекся химией и в результате опытов получил химический ожог
А если вы получили ожог, когда разжигали мангал
Вы сломали ключицу в ДТП. Кто уже спешит к вам на помощь?
Температура у вашего двухлетнего ребенка поднялась выше 39. Кому звоним?
А если у вас при высокой температуре разболелись уши, зубы и горло?
Врачи неотложки могут назначить лечение, выписать рецепт, оформить документы для больничного листа и отправить пациента на консультацию к его лечащему врачу. Если больному потребуется госпитализация, то специалисты неотложки вызовут скорую помощь. Если все-таки непонятно, кого вызывать — неотложку или скорую, можно позвонить по телефону 103 и получить консультацию врача, который решит, отправить к вам скорую или переключить вас на неотложку. Если у вас остались сомнения и вопросы, развеет их закон «Об основах охраны здоровья», где прописано, когда приезжает скорая, а когда — неотложка. Но лучше, если вы будете здоровыми.
Кроме автора статьи кто-то знает номер неотложки?
Когда болит некогда разбираться!
И как больной сможет сам поставить диагноз? Мало ли какое хроническое заболевание, а вдруг это похожее, но требует срочной помощи вплоть до госпитализации?
И в чем коренное отличие между ними?