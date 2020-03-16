Скорая против неотложки: разберетесь, кому и когда звонить?

10 из 10 — и вы не только спасете свою жизнь, но и сэкономите чужое время

Всего один правильный номер, и вы спасёте себе жизнь, не отнимая эту возможность у других. Стоит ли вызывать скорую, когда у вас болят зубы, и кто приедет к ребенку с высокой температурой? А вы знаете, какая служба должна к вам приехать в случае чего, или будете долго рыться в интернете в поиске нужных телефонов?