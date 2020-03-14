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В Ростуризме объяснили, как вернуть деньги за несостоявшиеся из-за коронавируса путешествия

В ведомстве открыта круглосуточная горячая линия для туристов

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В Ростуризме советуют воздержаться от поездок&nbsp;в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой

В Ростуризме советуют воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой

Ростуризм объяснил, как российские туристы могут вернуть деньги за туры и билеты, если путешествие пришлось отменить из-за коронавируса. Напомним, накануне стало известно, что Россия ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.

В субботу на сайте Ростуризма опубликовали пояснения для туристов по поводу возврата денег.

«В случае путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в размере стоимости туристского продукта (до начала путешествия), — говорится на сайте ведомства. — В случае путешествия в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора».

В Ростуризме объяснили, что невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам относится к существенным изменениям обстоятельств. При этом турист должен возместить туроператору понесенные им расходы, однако в случае несогласия туриста с размером вычета он вправе оспорить сумму в суде.

Чтобы вернуть деньги, туристы могут обратиться по месту приобретения туристических услуг.

В Ростуризме работает горячая линия для туристов по вопросам, связанным с ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции. Круглосуточно можно звонить по телефону (499) 678–12–03 или по номеру +7 915 117–04–51 в будние дни с 10:00 до 19:00.

Ранее мы рассказывали, что Таиланд ужесточил правила въезда на свою территорию для жителей 18 стран. Изменения коснулись и России. Мы разобрались, что делать тем, кто уже купил тур, и можно ли вернуть деньги.

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