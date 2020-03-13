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Здоровье

Россия ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза

Оперативный штаб принял такое решение, чтобы не допустить распространения коронавируса

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Ранее сообщалось о том, что будет приостановлено авиасообщение России с Германией, Францией и Испанией

Ранее сообщалось о том, что будет приостановлено авиасообщение России с Германией, Францией и Испанией

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Исключением станут рейсы из Москвы в столицы и обратно, сообщает ТАСС.

— В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран — членов Европейского Союза и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва — столица страны — члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F), — сказали в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Чартерные рейсы, на которых будут перевозить иностранцев домой в страны ЕС, и россиян — в Россию, отменять не будут «до полного вывоза указанных граждан в их страны».

Ранее сообщалось о том, что с 13 марта будет приостановлено авиасообщение России с Германией, Францией и Испанией из-за коронавируса.

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