Россия ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза

Ранее сообщалось о том, что будет приостановлено авиасообщение России с Германией, Францией и Испанией

Россия с 16 марта ограничивает регулярное авиасообщение со всеми странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Исключением станут рейсы из Москвы в столицы и обратно, сообщает ТАСС.



— В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран — членов Европейского Союза и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва — столица страны — члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F), — сказали в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

