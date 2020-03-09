«Корочку у чёрного лучше не есть»: ярославский диетолог рассказала, чем опасен хлеб

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Хлеб — самый привычный продукт на наших столах. Кто-то не мыслит себе завтрак, обед и ужин без кусочка черного или белого. Другие, наоборот, решили полностью отказаться от него в пользу стройной фигуры. Мы поговорили с ярославским терапевтом-диетологом Алёной Шляковой, чтобы узнать, полезен или вреден хлеб. Взяли несколько распространенных убеждений о хлебе, и вот что о них сказала специалист:

Бутерброд — это вредно

Хлеб — это незаменимый продукт в рационе каждого человека. Он богат растительными белками, углеводами (крахмалом), клетчаткой и минералами с витаминами группы В. По утрам можно позволить себе бутерброд с сыром, маслом, икрой. А от полуфабрикатов (таких как сосиски и колбасы) лучше отказаться. Потому что в них самих больше вреда, чем пользы.



Чёрный хлеб полезнее белого

Чаще всего хлеб выпекают из пшеничной или ржаной муки различных сортов. Пшеничную муку классифицируют на тонкий помол (высший и первый сорт) — она входит в состав белого хлеба — и грубый помол (второй сорт и обойная, она же цельнозерновая). Ржаная мука представлена на рынке сеяной, обдирной и обойной. Из неё выпекают чёрный хлеб. Высокая калорийность и низкое содержание пищевых волокон, микроэлементов и витаминов делают белый хлеб бесполезным в сравнении с чёрным. Чем ниже сорт муки, тем больше в ней содержится питательных веществ благодаря сохранению оболочек зерна при её обработке. Так что самым полезным можно считать ржаной хлеб из муки грубого помола.

Чтобы не толстеть, лучше не есть хлеб вообще

Хлеб действительно содержит углеводы, которые при избытке в рационе питания превращаются в жиры. Для здорового человека допустимо употребление 4–6 кусков хлеба в сутки. Это примерно 200 граммов. Однако нужно учитывать особенности рациона в течение дня. Главное — соблюдать баланс и разнообразие.

