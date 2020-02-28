Ярославские антимонопольщики рассказали, где можно купить медицинские маски

В Ярославском УФАС прокомментировали ситуацию с медицинскими масками в регионе. В последнее время стало много жалоб на то, что масок в некоторых аптеках нет.



— Мы мониторим ситуацию с наличием масок и ценами на них. К нам поступают сведения, что в некоторых небольших аптеках маски отсутствуют, но во всех крупных учреждениях масок в достаточном количестве. В крупных торговых сетях, таких как «Лента», «Магнит», «Атак», «Ашан», и в крупных аптечных сетях, например, «Ригла», «Вита», «Социальная аптека», «Аптекарь», маски присутствуют. Цена за одну штуку колеблется от 1,2 до 20,5 рубля. В торговых сетях цена даже ниже, чем в аптечных, — рассказал руководитель Ярославского УФАС России Иван Паутов на пресс-конференции 28 февраля.

