Ярославские антимонопольщики рассказали, где можно купить медицинские маски

В Ярославском УФАС прокомментировали ситуацию с медицинскими масками в регионе. В последнее время стало много жалоб на то, что масок в некоторых аптеках нет.
— Мы мониторим ситуацию с наличием масок и ценами на них. К нам поступают сведения, что в некоторых небольших аптеках маски отсутствуют, но во всех крупных учреждениях масок в достаточном количестве. В крупных торговых сетях, таких как «Лента», «Магнит», «Атак», «Ашан», и в крупных аптечных сетях, например, «Ригла», «Вита», «Социальная аптека», «Аптекарь», маски присутствуют. Цена за одну штуку колеблется от 1,2 до 20,5 рубля. В торговых сетях цена даже ниже, чем в аптечных, — рассказал руководитель Ярославского УФАС России Иван Паутов на пресс-конференции 28 февраля.
В ведомстве также отметили, что за последние две недели отмечено снижение розничной цены на маски. Стоимость их упала в разных местах на 22–60%. Из этого следует, что цены были завышены. Является ли это нарушением? На региональном уровне — нет.
— Цены были повышены у поставщиков, а те ссылались на повышение цены у производителей, так как много масок шло в Китай. Сейчас ситуация поуспокоилась, пошло снижение цены, — добавил Паутов.
Напомним, мы писали об отсутствии масок во многих аптеках Ярославля. Фармацевты этого не отрицали, ссылаясь на то, что масок нет у поставщиков. Те тоже говорили о проблеме, уже отсылая к дефициту масок у производителей.