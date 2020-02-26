«В магазин ходят по расписанию»: ярославский педагог — о жизни в Китае во время вспышки коронавируса

Доктор филологии Елена Болдырева из Ярославля, ответственная за международную деятельность педуниверситета, уехала со студентами в Китай накануне вспышки коронавирусной инфекции Covid-19. Четыре ярославских студента вернулись домой, когда началось распространение вируса, и попали под карантин. А педагог осталась пережидать вирус в Таиланде, каждый день общаясь с жителями и студентами города Чунцин, где 24 января был объявлен наивысший уровень реагирования на эпидемиологическую ситуацию.

— В начале двадцатых чисел января в Чунцине было еще все относительно спокойно. 21 января я полдня ходила по магазинам в плотной толпе китайцев, покупающих подарки к Новому году, 22 января я в переполненном метро два часа добиралась до аэропорта, чтобы улететь на китайские новогодние каникулы в тайский город Паттайя. Некоторые люди и в метро, и в самолете были в масках, но явно не больше одной четверти. Все спокойно отправлялись на отдых. А 23 января закрыли Ухань и началось, — рассказала Елена Болдырева. — Напомню, что Чунцин с населением 31 миллион человек является одним из четырех городов центрального подчинения наряду с Пекином, Шанхаем и Тяньцзянем. Но Чунцину досталось больше всех: именно туда, в пограничную с Хубэем провинцию, устремились толпы уханьцев, бежавших из эпицентра эпидемии.

