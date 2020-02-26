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«В магазин ходят по расписанию»: ярославский педагог — о жизни в Китае во время вспышки коронавируса

Она преподаёт в городе, где объявлен карантин

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Улицы города&nbsp;Чунцин, что по соседству с Уханью, опустели&nbsp;

Улицы города Чунцин, что по соседству с Уханью, опустели 

Доктор филологии Елена Болдырева из Ярославля, ответственная за международную деятельность педуниверситета, уехала со студентами в Китай накануне вспышки коронавирусной инфекции Covid-19. Четыре ярославских студента вернулись домой, когда началось распространение вируса, и попали под карантин. А педагог осталась пережидать вирус в Таиланде, каждый день общаясь с жителями и студентами города Чунцин, где 24 января был объявлен наивысший уровень реагирования на эпидемиологическую ситуацию.

— В начале двадцатых чисел января в Чунцине было еще все относительно спокойно. 21 января я полдня ходила по магазинам в плотной толпе китайцев, покупающих подарки к Новому году, 22 января я в переполненном метро два часа добиралась до аэропорта, чтобы улететь на китайские новогодние каникулы в тайский город Паттайя. Некоторые люди и в метро, и в самолете были в масках, но явно не больше одной четверти. Все спокойно отправлялись на отдых. А 23 января закрыли Ухань и началось, — рассказала Елена Болдырева. — Напомню, что Чунцин с населением 31 миллион человек является одним из четырех городов центрального подчинения наряду с Пекином, Шанхаем и Тяньцзянем. Но Чунцину досталось больше всех: именно туда, в пограничную с Хубэем провинцию, устремились толпы уханьцев, бежавших из эпицентра эпидемии.

Педагог рассказала, как протекает жизнь в городе, закрытом на карантин.

— По прилете в город всех сажают на двухнедельный карантин. Если это иностранный студент, то в спецпомещение, если преподаватель или просто житель города — в собственную квартиру. На двери вешают табличку, что эта квартира на карантине. Переступать порог квартиры нельзя. Это фиксируется камерами, — пишет Елена Болдырева. — Продукты заказываются по интернету и доставляются из супермаркета, пакет ставится возле двери (на фото), можно открыть и забрать, когда курьер удалится. 

Для тех, кто на карантине, продукты привозит курьер, оставляя пакет у двери

Для тех, кто на карантине, продукты привозит курьер, оставляя пакет у двери

— Выход разрешается для одной квартиры — один человек один раз в два или три дня на час за продуктами. Кампус Юго-Западного университета перекрыт уже в двадцатых числах января. Студентам запрещено возвращаться, а тем, кто остался (это, как правило, представители крайне удаленных от Китая стран), разрешено выходить в город за продуктами по пятницам с 15 до 17 часов. Транспортное сообщение между районами Чунцина почти блокировано. Абсолютно пустые улицы, станции метро, аэропорт. Все делается для того, чтобы остановить вирус.

Студентов университета переводят на дистанционное обучение во время карантина. 

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китайский коронавирус
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