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Просчитайте риски: как прикрепиться к поликлинике в Ярославле

Какие документы необходимы, чтобы лечиться в новом месте

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Женщинам при прикреплении к другой поликлинике придется менять и женскую консультацию

Женщинам при прикреплении к другой поликлинике придется менять и женскую консультацию

Каждый житель изначально прикрепляется к поликлинике по месту жительства, однако, если вы недовольны своей поликлиникой, врачом или же вам просто неудобно ходить в ту поликлинику, к которой прикреплены, вы можете сменить медицинское учреждение или лечащего врача. Чтобы это сделать, нужно следовать определенному алгоритму.

Менять поликлинику можно, но только раз в году. Так, если вы прикрепились к ней меньше года назад, то пойти лечиться в другую поликлинику у вас не получится. Нужно будет дождаться истечения срока в 1 год, однако в этом условии есть исключение — переезд. При смене места жительства вы можете подавать документы на прикрепление к другой больнице.

Документы, которые нужны взрослым:

  • паспорт или временное удостоверение личности;
  • полис ОМС;
  • документ, подтверждающий регистрацию места жительства или пребывания на территории Ярославской области (для тех, кто сменил место жительство и место регистрации).

Документы, которые нужны детям до 14 лет:

  • свидетельство о рождении;
  • паспорт законного представителя;
  • полис ОМС ребенка.

При смене поликлиники вас в течение нескольких дней снимут с обслуживания в одном медицинском учреждении и поставят на учет в другом. Забирать медицинскую карту не нужно: обмен документами между медицинскими учреждениями происходит без участия пациента. Хотя вам могут выдать ее на руки по заявлению на имя главного врача. Организационные вопросы лучше уточнить в самой поликлинике — особенно, если вам срочно нужно попасть на прием, — сообщают на сайте Госуслуг.

Также стоит отметить, что из-за прикрепления к поликлинике не по месту жительства, могут возникнуть проблемы с вызовом на дом врача. Если вы прикрепились к поликлинике в одном районе, а фактически живете в другом, то врач к вам, конечно, приедет, но из поликлиники по месту фактического проживания.

Сложности могут возникнуть и у женщин из-за объединения поликлиники с женской консультацией.

— Если открепиться от поликлиники из такого объединения, придется сменить и женскую консультацию. Все эти возможные проблемы, стоит заранее обговорить с главным врачом той поликлиники, к которой вы хотите прикрепиться, — рекомендуют на сайте Госуслуг.

Сроки прикрепления

После предоставления всех необходимых документов, в поликлинике обязаны в течение 5 дней открепить пациента и передать амбулаторную карту и акт приема-передачи. За это же время пациента должны прикрепить к новой поликлинике, но это лишь в том случае, если смена больницы проходит в границах одного муниципального района.

В поликлинику, находящуюся в другом муниципальном районе Ярославской области, документы передаются в течение 10 рабочих дней.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
23 фев 2020 в 09:18

Было бы все так просто. Прикрепилась к поликлинике 3 года назад по месту постоянной регистрации , когда переехала. И теперь каждое посещение с приключениями. Каждые полгода слетает это прикрепление. Как ни придешь в поликлинику, то не видят по страховой(хотя страховая показывает, что у них все видно), поэтому прикрепление слетело, то программа полетела и прекрепление не видит. Из за этого часто не получается записаться к врачу через интернет. Постоянно выскакивает, что я не прикреплена мед учреждению.

Гость
23 фев 2020 в 08:41

Дарья, так какие документы нужны при прикреплении к новой поликлинике, если ты не менял место жительства\регистрации?