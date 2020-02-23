Просчитайте риски: как прикрепиться к поликлинике в Ярославле

Женщинам при прикреплении к другой поликлинике придется менять и женскую консультацию Фото: Александра Савельева

Каждый житель изначально прикрепляется к поликлинике по месту жительства, однако, если вы недовольны своей поликлиникой, врачом или же вам просто неудобно ходить в ту поликлинику, к которой прикреплены, вы можете сменить медицинское учреждение или лечащего врача. Чтобы это сделать, нужно следовать определенному алгоритму.

Менять поликлинику можно, но только раз в году. Так, если вы прикрепились к ней меньше года назад, то пойти лечиться в другую поликлинику у вас не получится. Нужно будет дождаться истечения срока в 1 год, однако в этом условии есть исключение — переезд. При смене места жительства вы можете подавать документы на прикрепление к другой больнице.



Документы, которые нужны взрослым:

паспорт или временное удостоверение личности;

полис ОМС;

документ, подтверждающий регистрацию места жительства или пребывания на территории Ярославской области (для тех, кто сменил место жительство и место регистрации). Документы, которые нужны детям до 14 лет:

свидетельство о рождении;

паспорт законного представителя;

полис ОМС ребенка. При смене поликлиники вас в течение нескольких дней снимут с обслуживания в одном медицинском учреждении и поставят на учет в другом. Забирать медицинскую карту не нужно: обмен документами между медицинскими учреждениями происходит без участия пациента. Хотя вам могут выдать ее на руки по заявлению на имя главного врача. Организационные вопросы лучше уточнить в самой поликлинике — особенно, если вам срочно нужно попасть на прием, — сообщают на сайте Госуслуг.

Также стоит отметить, что из-за прикрепления к поликлинике не по месту жительства, могут возникнуть проблемы с вызовом на дом врача. Если вы прикрепились к поликлинике в одном районе, а фактически живете в другом, то врач к вам, конечно, приедет, но из поликлиники по месту фактического проживания.

