От коронавируса умерли два пассажира лайнера Diamond Princess

Ранее с подозрением на коронавирус с судна госпитализировали двух русских

Два пассажира судна Diamond Princess, инфицированные новым коронавирусом, скончались в четверг, 20 февраля, сообщает японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK со ссылкой на официальных представителей правительства Японии. Скончавшиеся — мужчина и женщина в возрасте за 80 лет.



Это первый случай подтверждения гибели среди пассажиров круизного судна.



Граждан РФ среди умерших нет, сообщает «Ъ» со ссылкой на посольство России в Токио.



20 января лайнер вышел из Иокогамы, а 3 февраля вернулся. Корабль поместили на карантин после того, как один из пассажиров, сошедший в Гонконге 25 января, оказался зараженным. Всего на борту находились более 3,5 тысячи человек из 50 стран. Накануне карантин на судне завершился, на берег сошла первая группа пассажиров.