От коронавируса умерли два пассажира лайнера Diamond Princess

Два пассажира судна Diamond Princess, инфицированные новым коронавирусом, скончались в четверг, 20 февраля, сообщает японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK со ссылкой на официальных представителей правительства Японии. Скончавшиеся — мужчина и женщина в возрасте за 80 лет.
Это первый случай подтверждения гибели среди пассажиров круизного судна.
Граждан РФ среди умерших нет, сообщает «Ъ» со ссылкой на посольство России в Токио.
20 января лайнер вышел из Иокогамы, а 3 февраля вернулся. Корабль поместили на карантин после того, как один из пассажиров, сошедший в Гонконге 25 января, оказался зараженным. Всего на борту находились более 3,5 тысячи человек из 50 стран. Накануне карантин на судне завершился, на берег сошла первая группа пассажиров.
К этому времени с борта Diamond Princess с подозрением на коронавирус госпитализировали двух россиян.
О новой болезни стало известно в декабре прошлого года — власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухани в провинции Хубэй в центральной части страны. Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая начали принимать экстренные меры по предотвращению эпидемии. Российские власти подключились в конце января — премьер-министр поручил закрыть границы на Дальнем Востоке, были приостановлены полеты в Китай и проведена эвакуация российских граждан из КНР.
Первые зараженные коронавирусом в России были обнаружены 31 января. По актуальным данным на сегодняшний день, вирус выявили почти у 76 тысяч человек. 2128 скончались от 2019-nCoV.