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Здоровье Китайский коронавирус

Второго россиянина госпитализировали в Японии с подозрением на коронавирус

Инфекцию обнаружили у мужа пациентки, которую вчера увезли в больницу

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Пациента госпитализировали в специализированное медучреждение

Пациента госпитализировали в специализированное медучреждение

Еще один россиянин заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Российской Федерации в Японии. О первой зараженной коронавирусом пациентке из России стало известно вчера, однако сегодня инфекцию обнаружили у ее мужа. Сейчас женщина находится в одной из больниц префектуры Канагава, а ее супруга госпитализировали в специальное медучреждение префектуры Аити.

О новой болезни стало известно в декабре прошлого года — власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая начали принимать экстренные меры по предотвращению эпидемии. Российские власти подключились в конце января — премьер-министр поручил закрыть границы на Дальнем Востоке, были приостановлены полеты в Китай и проведена эвакуация российских граждан из КНР.

Первые зараженные коронавирусом в России были обнаружены 31 января. По актуальным данным на сегодняшний день, вирус выявили более чем у 73 тысяч человек. 1874 скончались от 2019-nCoV.

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китайский коронавирусDiamond Princess
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