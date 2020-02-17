«Целый этаж под платные услуги»: депутата возмутила ситуация в переславской больнице

В центре платных услуг мягкие диваны и кулеры Фото: Сергей Хабибулин / Facebook.com

Депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин проинспектировал Переславскую ЦРБ. По совету пациентов он пришел к открытию — в 07:45. Ожидал увидеть очереди, но на самом деле столпотворения не было.

— Очереди в регистратуру побольше, всё-таки самое пиковое время. Поднялся по всем этажам взрослой поликлиники. На втором этаже не увидел ни одного человека, на третьем и четвертом этаже было по несколько человек, но никаких очередей. Даже внизу на сдачу крови — не более 10 человек. Единственный ажиотаж был у кабинета флюорографии. В детской поликлинике, кроме как на сдачу крови, очередей тоже не было, — сообщил депутат.

Очередь в регистратуру Фото: Сергей Хабибулин / Facebook.com

Но вот что его поразило, так это то, что значительная часть помещений отдана под оказание платных услуг. — Почти весь второй этаж взрослой поликлиники отдан под платные услуги, — удивился Хабибулин. Причем, по его словам, там и диваны мягкие стоят, и кулеры с водой, и ремонт отличный. А в остальных помещениях якобы даже новые жалюзи на окна повесить не могут. — Я этого не понимаю. Переславская ЦРБ работает для того, чтобы оказывать медицинскую помощь пациентам, а не зарабатывать на них деньги. Для платных услуг открываются отдельные платные медицинские центры. А тут в ущерб бесплатной медицине эти же врачи, на этом же оборудовании в то же время, когда можно бесплатно, оказывают платные услуги. Я считаю, что если есть платные центры, то они должны быть не в помещении общей поликлиники. Задача медицинского учреждения, получающего финансирование из бюджета и фонда ОМС, бесплатно в рамках задания лечить людей, — возмутился Сергей Хабибулин.



В бесплатной части нет мягкой мебели и жалюзи Фото: Сергей Хабибулин / Facebook.com

В Переславской ЦРБ пояснили ситуацию:



— Возможность оказывать платные медицинские услуги предусмотрена федеральным законодательством. Площадь кабинетов, занимаемых под платные услуги, в здании поликлиники составляет не более 70 кв. м, на втором этаже площадью 1000 кв. м. Что ни коим образом не препятствует оказанию медицинской помощи гражданам по полису ОМС. В основной своей массе 70% всех оказанных платных медицинских услуг — это водительские справки, профилактические и периодические медицинские осмотры (по договорам, заключаемым с предприятиями). Остальная часть — это консультация иногородних специалистов (в основном приглашенных из Ярославля) и врачей стационара, оказывающих платные услуги в свободное от основной занятости время. Деньги, полученные в результате оказания платных услуг, идут на заработную плату сотрудников, налоги, приобретение дорогостоящего оборудования, ремонт транспорта скорой помощи, ремонты.

Для примера в учреждении привели ультразвуковой аппарат с датчиками почти за 2 млн. рублей, который приобрели в 2019 году с использованием заработанных денег, Он стоит в здании стационара, обследования на нем проводят и платно, и по полису ОМС. Также выполнен ремонт гинекологического отделения.

