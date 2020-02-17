Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Японии. Пациентка будет госпитализирована.

Лайнер Diamond Princess находится на карантине в Йокогаме с начала февраля. На борту около 3,7 тысячи пассажиров. По последним данным, болезнь выявили больше чем у 350 из них. Житель Омска Сергей Попов также находится на зараженном лайнере. Мы опубликовали его дневник, в котором он рассказывает о жизни на корабле.

О новой болезни стало известно в декабре прошлого года — власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая начали принимать экстренные меры по предотвращению эпидемии. Российские власти подключились в конце января. Премьер-министр поручил закрыть границы на Дальнем Востоке, были приостановлены полеты в Китай и проведена эвакуация российских граждан из КНР.